﻿Корпус «За чистые выборы» провел для смоленских студентов модельный образовательный интенсив





В 2012 году по инициативе Молодежного движения Ассоциации юристов России («Молодые юристы») был создан Корпус наблюдателей «За чистые выборы». На сегодняшний день Корпус является самой крупной профессиональной организацией независимых наблюдателей в России с региональными отделениями в большинстве субъектов Российской Федерации.

В Смоленске главной темой интенсива стали выборы Президента Российской Федерации в марте 2024 года.

Мероприятие прошло на базе Смоленского государственного университета. В нем приняли участие студенты Смоленского филиала Международного юридического института, Смоленского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова, Смоленского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Смоленский филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Смоленского государственного университета.

К собравшимся обратилась руководитель регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами, член Общественной палаты РФ, председатель Комиссии Общественной палаты Смоленской области по информационной политике и взаимодействию со СМИ Марина Проскурнина. Она подробнее рассказала о программе предстоящего мероприятия и отметила необходимость подобных занятий, особенно для тех молодых людей, для которых избирательный процесс – сфера научных интересов, – уникальный опыт расширить границы познания темы, с максимально практической стороны.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился федеральный координатор Ассоциации НОМ, заместитель председателя Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы», члена ОНК города Москвы Алексей Песков:

«Сегодня тему подготовки и участия в избирательном процессе мы поднимаем совершенно не случайно. Повод очень знаковый – уже меньше месяца остается до момента, когда откроются избирательные участки. Президентские выборы приковывают внимание всех граждан внутри государства, а за пределами нашей страны», – подчеркнул он.

Образовательные интенсивы проходят сейчас в разных регионах России. Участники интенсивов – кто они? И чем им помогает обучение?

Те, кто опосредовано знаком с институтом выборов, проходят исчерпывающий ликбез, знакомится и погружаются в специфику процедуры.

Те, кто имеет некоторый опыт, или этот опыт негативный и лежит в основе скептических взглядов – получают ответы на самые каверзные вопросы, открывают для себя т.н. «кухню» процесса без обиняков, а по итогу – формируют здравый взгляд на вещи. Для тех, кому интереса эта сфера, – возможность реализовать себя в профессиональных направлениях (экспертиза законодательства и практики, наблюдение непосредственно, мониторинг на площадке общественного штаба и др.)

Член исполнительного комитета «Корпус «За чистые выборы» Неман Рагимов подробнее рассказал о деятельности движения, презентовал проект «Битва кейсов», который включал в себя несколько этапов и предполагал решение проблемных ситуаций на избирательном участке.

Затем для смоленских студентов прозвучала лекция «Электоральная и гражданская активность молодежи: проблемы и возможности». Ребята узнали об основах избирательного права и процесса, роли наблюдателей в предстоящей избирательной кампании по выборам Президента РФ.

В ходе модельного образовательного интенсива смоленские студенты, поделившись на команды, предстали в роли наблюдателей и в течение нескольких часов успешно справлялись с проблемными ситуациями на избирательных участках, активно задавали спикерам и экспертам вопросы. По итогам проведения битвы кейсов все участники получили сертификаты «За активно участие в модельном образовательном интенсиве» «Под контролем».