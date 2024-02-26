﻿Смоленская область присоединилась к Неделе информированности о важности диспансеризации и профосмотров





С 2024 года можно пройти диспансеризацию по месту работы или учебы (согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 28 сентября 2023 г. №515н). Для этого работодатель должен обратиться в территориальную поликлинику, чтобы запланировать плановый приезд медиков.

Необходимо заранее сформировать предварительные перечни граждан

для прохождения профилактических медицинских осмотров

и (или) диспансеризации по месту работы. В этих списках должны быть: адрес прописки, дата рождения, пол (мужской или женский), номер полиса обязательного медицинского страхования, страховой номер индивидуального лицевого счета работника и (или) обучающегося. Только при наличии таких списков, представленных в медицинскую организацию, можно провести все необходимые исследования в удобном режиме, а также вовремя передать данные в цифровую информационную систему.

Программа диспансеризации с 2024 года дополнена новым скринингом

по оценке репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Исследования по оценке репродуктивного здоровья мужчин и женщин в 2024 году только начинаются. Дальше объемы будут увеличиваться, чтобы в итоге за несколько лет обследовать репродуктивное здоровье всех смолян детородного возраста. Главная цель новых исследований – выявление состояний и заболеваний, способных негативно повлиять на беременность и ее течение, а также на роды и послеродовой период.

По данным Росстата, частота бесплодных браков в России колеблется

от 17 до 24%, лишь 6% женщин репродуктивного возраста проходят диспансеризацию. Охват взрослого населения в Смоленской области профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией в текущем году составит 70%, что значительно больше, чем в прошлом году (58,2%).

– Без действенной помощи работодателей в планировании и организации профилактических мероприятий нам не обойтись! Мы очень надеемся на активный отклик и сотрудничество. Очень важно, чтобы большинство из тех, кто в этом году пройдет диспансеризацию, составили бы работающие граждане нашего региона. Эти профилактические мероприятия также будут являться важными составляющими муниципальных программ «Укрепление общественного здоровья» и корпоративных программ сохранения здоровья сотрудников, от которых будут зависеть показатели эффективности регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» и возможности улучшения программ за счет системного мониторинга показателей и подключения индивидуальных мер, – отмечает главный внештатный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Смоленской области, заведующая Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Лебедева.

Если вы родились в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 гг, а также если вы 1984 г. р. и старше, то вы должны пройти ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ в 2024 году.

Ваше решение важно для нас и для вашего здоровья!

Полезные тематические ссылки:

1. https://www.gosuslugi.ru/help/faq/covid_medical_examination/101445 — углубленная диспансеризация;

2. https://www.zdrav.ru/articles/4293664884-kak-zapisatsya-na-dispanserizatsiyu-cherez-gosuslugi-23-m01-11— как осуществляется запись на диспансеризацию через ЕСИА «Госуслуги» (письмо от 30.12.2022 № 18-2/и/2-22956).