﻿Смоленская АЭС: Десногорск, отметивший 50-летие со дня основания, связывает свои перспективы с новыми энергоблоками





Строительство новых генерирующих мощностей обеспечит жизнь и развитие самого молодого города Смоленщины Десногорска еще как минимум на 100 лет вперед

26 февраля 2024 года исполнилось полвека, как на карте России официально появился Десногорск, на территории которого эксплуатируется Смоленская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»). В этот день 50 лет назад безымянный населенный пункт при строительстве атомной станции был зарегистрирован как рабочий поселок с названием Десногорск*. Спустя 15 лет он получил статус города областного подчинения**.

Как отметил глава муниципалитета Анатолий Терлецкий, Десногорск вырос на древней земле, подарившей миру сотни выдающихся деятелей, среди которых великий композитор Михаил Глинка, первый космонавт планеты Юрий Гагарин, поэты Александр Твардовский, Михаил Исаковский, Николай Рыленков, скульптор Сергей Коненков, путешественник Николай Пржевальский. Жители хранят память о своих земляках, продолжают писать историю края и множить его добрую славу своим делами.

«История Десногорска началась вместе с историей Смоленской АЭС, когда на уровне государства было принято постановление о строительстве атомной станции и на необжитые земли стали съезжаться со всего СССР строители, ученые, инженеры, чтобы возвести энергоблоки и современный город, – говорит Анатолий Терлецкий. – За прошедшие десятилетия наш город вырос, хорошеет день ото дня, благоустраивается. Опираясь на имеющийся опыт, инициативы жителей, поддержку атомной отрасли и правительства региона, мы стремимся к тому, чтобы создать завтрашний день Десногорска – умного, здорового, комфортного и безопасного города».

Десногорск – яркий пример практического воплощения в жизнь стратегии «Росатома», нацеленной на то, чтобы гармонизировать развитие городов и предприятий, обеспечить комфортный уровень жизни. Положительную роль в этом играет соглашение Госкорпорации с администрацией Смоленской области. За последние годы в формате софинансирования средств от отрасли, из федерального, регионального и муниципального бюджетов появился АтомПарк с образовательными, игровыми и спортивными площадками, музей Великой Отечественной войны на Кургане Славы с раритетными экспонатами, отремонтированы три детских сада. В 2024 году по соглашению будет направлено свыше 250 млн рублей на проекты в области образования, культуры, благоустройства, дорожного строительства и другие важные направления городского хозяйства.

Новый виток развитию Десногорска даст сооружение замещающих генерирующих мощностей Смоленской АЭС-2. Два атомных энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами планируется ввести в эксплуатацию в 2033 и 2035 годах. Их проектный срок службы – 60 лет с возможностью продления.

«История атомной энергетики на Смоленщине продолжается, стремительно приближается грандиозная стройка, по предварительным подсчетам, на нее планируется направить более 700 миллиардов рублей инвестиций, – отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Чтобы основной этап сооружения начать своевременно, нужно обеспечить высокие темпы подготовительного периода, а это сотни дел, в том числе трудоемких, требующих полной самоотдачи от огромной команды. На повестке дня – вопрос обеспечения жильем строителей, в «пик» сооружения энергоблоков будет привлечено порядка 8 тысяч человек. Решение этой задачи – на плечах генерального подрядчика Концерна «Титан-2».

По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, Смоленская АЭС-2 занимает одно из ведущих мест в региональной программе развития электроэнергетики, ориентированной в том числе на создание условий для максимального привлечения инвестиций во все отрасли экономики области. Реализация проекта поможет выполнить поручение Президента России по доведению доли атомной генерации до 25% в общем энергобалансе к 2045 году. Это обеспечит рост стройкомплекса и промышленности в регионе, сформирует новые возможности для больших и малых предприятий, которые получат новые долгосрочные заказы.

«Сегодня, проходя рубеж 50-летия со дня появления Десногорска на официальной карте России, мы точно знаем, что у него большое будущее. Реализация проекта станет одним из основных стимулов экономического, промышленного и технологического развития города атомщиков и региона в целом на десятилетия вперед», – отметил Василий Анохин.

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* Решение №118 «О регистрации вновь возникшего населенного пункта при строительстве Смоленской атомной электростанции на территории Рославльского района и отнесении его к категории рабочих поселков» 24 февраля 1974 года принял Смоленский областной исполнительный комитет депутатов трудящихся.

** 31 октября 1989 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР №12981-ХI «Об отнесении рабочего поселка Десногорска Рославльского района Смоленской области к категории городов областного подчинения».

Десногорск расположен на юго-востоке Смоленской области, в 350 км от Москвы. Ближайшие административные центры: Смоленск – 150 км, Брянск – 180 км, Калуга – 240 км.

В Смоленской области город атомщиков признан молодежной и интеллектуальной столицей, эпицентром добровольческого движения. Он дал старт многим важным социальным проектам Концерна «Росэнергоатом», здесь зародилось поисковое движение атомщиков, спортивный проект «Планета баскетбола – Оранжевый атом», творческие фестивали «Мы – дети твои, Россия», «Живой родник», фестиваль КВН «Осенний максимум». Международная академия меценатства присвоило Десногорску Почетное звание «Город высокой социальной ответственности». Его имя высечено на плите в Парке 850-летия Москвы.

Смоленская АЭС – градообразующее предприятие Десногорска, лидер по притоку инвестиций, крупнейший работодатель и налогоплательщик в Смоленской области. В эксплуатации три энергоблока РБМК-1000, которые ежегодно генерируют порядка 20 млрд кВт часов электроэнергии. Кроме того, с 2017 года атомная станция производит ценный изотоп кобальта-60. На старте проект производства серии изотопов, необходимых для получения радиофармпрепаратов.

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Росатом и Смоленская АЭС принимают активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС