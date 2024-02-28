«Знаешь? Научи!»: смолян приглашают к участию во Всероссийском детском научно-популярном конкурсе

Всероссийский детский научно-популярный конкурс «Знаешь? Научи!» для школьников 1–11-х классов помогает школьникам со всей России попробовать себя в роли научно-популярных блогеров и выиграть сертификаты на образовательные курсы, технику и поездки, а также новое оборудование для школ.

Приём заявок продлится до 5 марта 2024 года. Для участия необходимо записать и опубликовать на сайте просветительской платформы «Атомариум | Homo Science» nauka.homo-science.ru видеоролик, который в доступной и интересной форме объяснял бы научную теорию, концепцию или явление. Продолжительность видео не более 3 минут.

С 11 по 20 марта 2024 года на сайте nauka.homo-science.ru состоится голосование, в ходе которого пользователи, зарегистрированные на платформе, смогут оценить видеоролики участников Конкурса по трем критериям: понятность, увлекательность и глубина освещения темы. Видео, набравшие максимально высокие баллы, будет оценивать жюри.

Эксперты выберут лучших из лучших — победителей в разных возрастных категориях (младшая, средняя и старшая школа) и тематических номинациях конкурса, посвященных различным отраслям науки.

Конкурс «Знаешь?Научи!» проводится АНО «Национальные приоритеты» совместно с просветительским проектом Homo Science при поддержке ГК «Росатом» и национального проекта «Наука и университеты» и входит в инициативу «Инфраструктура для популяризации науки, создание контента» Десятилетия науки и технологий.