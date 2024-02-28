«Код будущего»: на Госуслугах стартовал приём на бесплатные курсы программирования

С 14 февраля на портале Госуслуг стартовал прием заявок на обучение

в 2024 году по проекту «Код будущего». Поступить на курсы и бесплатно выучить языки программирования смогут смоленские школьники 8-11 классов и студенты колледжей и техникумов.

Изучить можно Python, Java, C++, C#, 1С, JavaScript и другие языки. Есть курсы начального, базового и продвинутого уровня подготовки. Чтобы приступить к обучению, нужно пройти тестирование.

Записаться можно на один из более чем 40 онлайн-курсов от Яндекса, 1С, Учи.Дома, МЭО, МГТУ им. Баумана, Университета Иннополис, МФТИ и других ведущих ИТ-компаний и вузов.

Как проходит обучение:

— 144 академических часа;

— 4 учебных модуля в 2024 году;

— онлайн-формат.

Как подать заявку на участие в программе?

1. Выберите формат и курс обучения. Заявление может подать школьник/студент колледжа, его родитель или законный представитель.

2. Дождитесь получения ссылки на вступительное испытание, она придёт в личный кабинет после проверки заявления.

3. Пройдите вступительное испытание в течение 10 рабочих дней с момента получения ссылки.

4. Заключите договор с образовательной организацией на бесплатное обучение.

Успешно сдав итоговые экзамены, школьники и студенты колледжей получат сертификат об окончании курса.

Записаться можно на Госуслугах по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/futurecode. Количество мест ограничено!