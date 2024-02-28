«Код будущего»: на Госуслугах стартовал приём на бесплатные курсы программирования

С 14
февраля на портале Госуслуг стартовал прием заявок на обучение
в 2024 году по проекту «Код будущего». Поступить на курсы и бесплатно выучить языки программирования смогут смоленские школьники 8-11 классов и студенты колледжей и техникумов.
Изучить можно Python, Java, C++, C#, 1С, JavaScript и другие языки. Есть курсы начального, базового и продвинутого уровня подготовки. Чтобы приступить к обучению, нужно пройти тестирование.
Записаться можно на один из более чем 40 онлайн-курсов от Яндекса, 1С, Учи.Дома, МЭО, МГТУ им. Баумана, Университета Иннополис, МФТИ и других ведущих ИТ-компаний и вузов.
Как проходит обучение:
— 144 академических часа;
— 4 учебных модуля в 2024 году;
— онлайн-формат.
Как подать заявку на участие в программе?
1. Выберите формат и курс обучения. Заявление может подать школьник/студент колледжа, его родитель или законный представитель.
2. Дождитесь получения ссылки на вступительное испытание, она придёт в личный кабинет после проверки заявления.
3. Пройдите вступительное испытание в течение 10 рабочих дней с момента получения ссылки.
4. Заключите договор с образовательной организацией на бесплатное обучение.
Успешно сдав итоговые экзамены, школьники и студенты колледжей получат сертификат об окончании курса.
Записаться можно на Госуслугах по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/futurecode. Количество мест ограничено!
Будьте первым, кто оставит комментарий!