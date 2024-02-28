Путин: Россия становится более самодостаточной и уверенной в себе

Россия качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!» — заявил глава государства.

Путин напомнил, что регулярно ездит по стране. «Люди говорят то, что думают, то, что хотят сказать, то, что хотят увидеть в ближайшее время в качестве реализованных идей и предложений», — заметил он.

Российская экономика, по словам президента, выдержала испытания, продемонстрировала устойчивость. Теперь же она переходит в стадию роста. Причем сопряженного именно со структурными изменениями.

Также Путин отметил, что самый лучший способ решения всех проблем, особенно в области трудовых отношений и дефицита рабочих рук — повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в стране.

Кроме того, президент посетит открытие инновационных Игр будущего в Казани. По словам главы государства, это будут соревнования в новом, современном формате, объединяющем и более динамичные спортивные дисциплины, и киберспорт.

Что вы хотели бы рассказать президенту о положении дел в вашем регионе? Какие предложения по развитию вашего региона вы могли бы выдвинуть главе государства? Какие признаки проявления самодостаточности России вы могли бы назвать на примере вашего региона? Что делается у вас для улучшения демографической ситуации?

Понажев Юрий Олегович

Юрист

За прошедшие два года Россия показала хорошую степень устойчивости к внешним вызовам. Ситуация в экономике остаётся под контролем, социальные гарантии соблюдаются, в стране проводятся крупные масштабные мероприятия — это и различные форумы, и «Игры будущего» в Казани, и выставка «Россия» на ВДНХ, а на следующей неделе в Сочи начнётся Всемирный фестиваль молодёжи — всё это было бы невозможно в условиях реальной изоляции страны, которой добивался Запад. Это, конечно, не означает, что все проблемы решены. Запад постоянно старается усложнить обход санкций, усложнить доставку нефти на танкерах, затруднить банковские переводы, параллельный импорт, поставку запчастей и комплектующих. Сохраняется высокая инфляция, что потребовало увеличение ключевой ставки и удорожания кредита. Однако сам факт роста экономики в нынешних непростых условиях говорит о многом.

Ситуация в Смоленской области не является уникальной и в значительной степени аналогичны ситуации во многих других регионах ЦФО. Регион в прошлом году показал хорошую динамику роста экономики, реальных доходов населения, в плане появились новые важные для региона проекты, такие, как строительство аэропорта, межвузовского кампуса, реконструкция крепостной стены. Губернатор Смоленской области Василий Анохин активно посещает районы области, говорит с жителями, берёт под контроль решение всех вопросов местного значения. Тем не менее, нужно сделать ещё очень много в плане роста доходов населения, укрепления промышленности и восстановления сельского хозяйства, модернизации инфраструктуры. Думаю, что в регионе стоит реализовать проекты по строительству ещё одного моста через Днепр в Смоленске, восстановлению завода холодильников в Смоленске, льнокомбината в Вязьме Первомайского стекольного завода в Шумячском районе, модернизации стекольного завода в Рославле, воссозданию профессиональных спортивных клубов (футбольного, хоккейного, волейбольного) и возвращению к использованию стадиона «Спартак» для проведения футбольных турниров, реализации проекта по созданию туристического кластера в Демидовском районе, восстановлению дворянских усадеб, максимальному использованию заброшенных сельскохозяйственных земель для выращивания сельскохозяйственной продукции и биотоплива, активному субсидированию производства продукции животноводства, модернизации транспортной схемы, восстановлению судоходства по Днепру с целью туризма, строительству высокоскоростной железной дороги и аэропорта, а также восстановлению межрайонного аваиасообщения… Конечно, развитие экономики должно сопровождаться усилением контроля за экологической обстановкой регионе — нужно защищать леса от незаконной вырубки, контролировать качество питьевой воды в районах области и численность популяции животных.

Полагаю, что Смоленская область является хорошим примером самодостаточности нашей экономики. С введением санкций полки магазинов не опустели, логистика поначалу, конечно, пострадала, но предприниматели нашли возможность перестроить логистические потоки, индекс промышленного производства за прошлый год вырос на 10%. Крупное австрийское деревообрабатывающее предприятие «Эггер» продолжило работу в Гагаринском районе, несмотря на санкции. Электроламповый завод в Смоленске, принадлежавший иностранным инвесторам, перешёл под контроль российских собственников. Посевные площади в 2023 году выросли на 6,3%. Таким образом, экономика региона сохранила высокую устойчивость к внешним вызовам в непростых внешнеэкономических условиях. Нужно и в дальнейшем стремиться к обновлению экономики и взять за ориентир советские темпы развития региона под руководством первого секретаря обкома И.Е. Клименко, и Смоленская область сможет добиться отличных результатов и в условиях внешнего давления.

Демографическая ситуация в регионе очень сложная. В январе 2024 года смертность превысила рождаемость в 3,5 раза — родилось 383 человека, а умер 1341 человек. Коэффициент рождаемости составляет 5,8 на 1000 человек — это показатель на дне таблицы российских регионов. Уровень смертности достаточно высокий на фоне других регионов. При этом в регионе выплачивается областной материнский капитал и выстроена системы мер поддержки демографии. Однако коренное изменение ситуации возможно лишь в случае реализации мер федеральной поддержки. Не исключаю, что определённые инициативы в этой сфере могут прозвучать в Послании Президента Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года.

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

Президент России Владимир Путин высказал уверенность в качественных изменениях, происходящих в России, отметив ее самодостаточность и суверенность. Важно, что он активно общается с людьми по всей стране, учитывая их мнения и предложения. Экономика России продемонстрировала устойчивость и переходит к стадии роста, что связано со структурными изменениями, что называется по всем фронтам.

Очень важно, что Президент обратил внимание на демографическую ситуацию и призвал к повышению рождаемости. В Смоленской области есть определенные трудности в этом направлении, но радует, что региональная власть откликается широким спектром различных мер поддержки семей и улучшения условий для рождения и воспитания детей.

Что касается самодостаточности, в нашем регионе можно отметить развитие местного производства, поддержку малого и среднего бизнеса, крупные заводы продолжают наращивать темпы отгрузки товара, что значительно влияет на ВРП. В инфраструктуру поддержки бизнеса региона входят 14 организаций. Шаги поддержки инвестиционных продуктов способствуют укреплению экономической независимости и разнообразию предложения на рынке.