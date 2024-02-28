﻿Сотни смолян получат подарки за участие в Викторине





С 15 по 17 марта 2024 на территории Смоленской области пройдет Викторина*, участие в которой даёт шанс получить ценный подарок. Всего их более 300, среди них – игровой ноутбук, мобильный телефон, электровелосипед и пр. Все подробности – на сайте Гагарин90.РФ.

Участником может стать ЛЮБОЙ житель Смоленской области, достигший на период проведения Викторины 18 лет.

Для участия в Викторине необходимо с 15 по 17 марта включительно:

1. Получить купон участника с уникальным номером ID (как это сделать – см. сайт);

2. Заполнить анкетные данные на сайте Викторины;

3. Ответить на вопросы о жизни и подвиге Юрия Алексеевича Гагарина и истории мировой космонавтики.

Внимание! Зарегистрироваться в качестве участника можно ТОЛЬКО ОДИН РАЗ И ТОЛЬКО В ДЕНЬ ПОЛУЧЕНИЯ КУПОНА до 24.00 (по местному времени).

Список получателей подарков по итогам каждого из дней Викторины будет определяться на следующий день после регистрации участника. То есть 16 марта будут определяться получатели подарков по итогам регистрации 15 марта, 17 марта – по итогам 16 марта, 18 марта – по итогам 17 марта.

Все розыгрыши пройдут В ПРЯМОМ ЭФИРЕ в группе Центра информирования граждан Смоленской области ВКонтакте: https://vk.com/club223532954. Также получатели подарков будут проинформированы о порядке их получения.

Со списком получателей подарков (а также правилами участия, порядком проведения Викторины и распределения подарков) можно будет ознакомиться на сайте Гагарин90.РФ.

Организатор Викторины – Автономная некоммерческая организация «Центр информирования граждан по вопросам социально-экономического развития Смоленской области».

* Информационно-просветительская викторина «Смоленский край – колыбель мировой космонавтики», приуроченная к 90-летию со Дня рождения первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, проводится по правилам статьи 1055 Гражданского кодекса Российской Федерации, не является лотереей либо публичным конкурсом, не основана на риске, не является рекламой, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. Участие в Викторине осуществляется на безвозмездной основе.