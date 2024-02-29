﻿За 10 лет в городе-спутнике Смоленской станции реализованы почти 30 социально значимых проектов – победителей конкурса Фонда «АТР АЭС»





При поддержке Концерна «Росэнергоатом» на развитие городов аккумулируются усилия атомных станций, органов власти и общественности

Участие некоммерческих организаций Десногорска в ежегодном конкурсе социальных проектов Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» подарило множество дополнительных возможностей для воплощения в жизнь важных для города инициатив. За 10 лет стали реальностью 29 культурных, спортивных, творческих, экологических, патриотических идей на общую сумму 26,8 млн рублей.

studio-mirvideo.com Davydov Viktor (Desnogorsk)

«В тесном взаимодействии атомщики и руководство города реализуют десятки совместных социально значимых проектов, инициируемых жителями, – отметил глава Десногорска Анатолий Терлецкий. – Победы в конкурсе позволили нашим организациям и учреждениям развивать свою инфраструктуру и укреплять материально-техническую базу. Впереди много планов, реализация которых при поддержке отрасли и регионального правительства поможет создать максимальный комфорт в нашем городе для старшего поколения и для подрастающего, возможности для молодежи с успехом применять свой потенциал на малой родине».

Благодаря инициативе Совета ветеранов Смоленской АЭС уже 10 лет город украшает скульптурная композиция князя Петра и княгини Февронии Муромских – самых почитаемых в России святых, символизирующих супружескую верность. Установленная вблизи ЗАГСа, она стала одним из любимых мест для молодоженов.

«Участие в отраслевых конкурсах оживляет работу нашего ветеранского объединения, вовлекает в общественную деятельность все больше людей, стимулирует к рождению новых задумок, которые помогают сделать жизнь интересней, – считает председатель Совета ветеранов Раиса Злакоманова. – Концерн не раз поддерживал наши идеи, гранты также были направлены на благоустройство Поклонного креста на месте сражения в годы войны 109-й танковой дивизии, проект «Ветераны всегда в строю».

Фестивали народного творчества «Матушка Россия», живой музыки «Тяжелая вода», детских кукольных театров «От классиков до КЛАССИКОВ», экологическая квест-игра «В поисках энергии будущего», социально-культурная смена «Активный возраст» – эти и другие события тоже состоялись благодаря победам десногорцев в конкурсе.

Дом детского творчества реализовал физкультурно-оздоровительный проект «Путешествие в страну здоровья» для детей и их родителей. Детский сад «Ласточка» реконструировал ограждение и оформил его героями сказок, открыл творческую студию «Волшебные ладошки». Детский сад «Чебурашка» приобрел противопожарное оборудование, детский сад «Ивушка» создал интересное уличное пространство с футбольной площадкой, эргономичными малыми формами для занятий спортом, активными и интеллектуальными играми, в том числе для ребят с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

В школе №3 появилась экологическая лаборатория, отремонтирован малый спортивный зал и создана безбарьерная среда детям с ОВЗ. Служба благоустройства и Управление по делам ГО и ЧС в несколько этапов реализовали проект, направленный на охрану общественного порядка и профилактику правонарушений, установив видеокамеры в городе и обеспечив современной техникой рабочие места дежурных службы «112». Воплощена в жизнь задумка центральной библиотеки – торжественно открыта детская Доска почета «От истоков к будущему» как поощрение целеустремленных и талантливых школьников.

«Системная поддержка социально значимых и инфраструктурных направлений развития, особое внимание качеству жизни населения, создание хороших условий для работы и жизни своим сотрудникам и членам их семей — крайне важны с точки зрения выполнения нашей основной миссии – безопасного и надежного производства электроэнергии, – подчеркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Фонд «АТР АЭС» был создан как тактический проводник этих задач «Росэнергоатома», и сейчас его эффективность знаем по конкретным делам».

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Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Росатом и Смоленская АЭС принимают активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС