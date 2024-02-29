﻿Успей забрать свой билет на космический матч Команды Губернатора Анохина!





Празднование 90-летия со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина открывается Гала-матчем III «Авиационно-Космического Кубка» по хоккею с шайбой.

Бесплатные билеты на космический матч ждут жителей Смоленской области на ресепшене Дворца спорта «Юбилейный».

Мероприятие пройдет 1 марта в 18:00. Как сообщают организаторы, в гала-матче планируют принять участие:

Герой Российской Федерации летчик-космонавт РФ, руководитель Международного центра, доктор технических наук, капитан хоккейной команды «НАШИ» Юрий Лончаков, Герой Российской Федерации летчик-космонавт РФ Михаил Тюрин, Герой Российской Федерации летчик-космонавт РФ, представитель оргкомитета турнира, советник начальника Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Сергей Залетин, заместитель председателя спорткомитета Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, играющий тренер хоккейной команды «НАШИ» Максим Ястребов, Герой Российской Федерации, Заслуженный летчик-испытатель РФ, капитан хоккейной команды «Сухой» Сергей Богдан.

«Команда Анохина» выйдет на лед в уникальной юбилейной форме с портретом Юрия Алексеевича Гагарина. Номер каждого играющего – 90, в честь юбилея космического первопроходца.

Напомним, Юрий Гагарин активно занимался спортом, играл в хоккей и был капитаном городской команды Звездного городка «НАШИ».