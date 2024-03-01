Особое внимание – развитию регионов

Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев: «Владимир Владимирович Путин в обращении к Федеральному собранию особое внимание уделил развитию регионов. Отдельно отметил роль сельских территорий, подчеркнул роль села в экономике страны, акцентировал внимание на важность работы всех программ как в городе, так и на сельских территорий.

Президент Российской Федерации В.В. Путин отдельно поблагодарил сельских тружеников, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны. В этом году российские аграрии собрали рекордный урожай, свыше 150 млн тонн зерна, в том числе – более 100 млн тонн пшеницы.

Также был сделан акцент на инфраструктурное развитии села.

Среди важных заявлений Президента к Федеральному Собранию можно отпетить:



Продолжится программа социальной газификации, в неё включат социальные объекты: детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты;



К концу года будет приведено в порядок более 3,5 тысяч школ. Большая часть из них – сельские школы;



250 млрд рублей дополнительно направят на развитие транспорта, коммуникаций и другой инфраструктуры в регионах. В регионах будет выделено еще 50 млрд рублей на обновление транспорта в субъектах. Особое внимание уделят малым городам и сельским территориям.

В послании В.В. Путин охватил все сферы жизни, был сделал акцент на поддержку бойцов, участвующих в СВО, и их семей, защиту детства и развитие молодежной политики, образования и подготовку управленческих кадров».