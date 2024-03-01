﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики употребления наркотических средств





Несмотря на мощную информационную политику о вреде употребления наркотических средств, распространенность наркозависимости растет. Продолжают существовать мифы о безвредности употребления этих веществ.

Средний возраст наркозависимых людей – не старше 35 лет. Особенно тревогу вызывает рост интереса среди молодежи от 15 лет к синтетическим наркотикам.

Не существует безвредных психоактивных веществ, и даже к «легким» наркотическим средствам возникает достаточно быстрое привыкание,

а переход к более «тяжелым» не заставит себя долго ждать. Даже разовое употребление «легких» наркотических веществ может привести

к зависимости или стать причиной смерти. Важно помнить, что алкоголь

и табак тоже относятся к психоактивным веществам, хоть юридически наркотиками не считаются.

– Употребление любых психоактивных веществ наносит непоправимый вред всем органам и системам человека. Наркотики – это вещества, способные оказывать воздействие на нервную систему и вызывать изменение сознания человека. Возникает психологическая и физическая зависимости, деградация личности и масса других неприятных последствий, – говорит заведующая отделением профилактики наркологических расстройств Елена Трушина.

Из-за пользования общими шприцами и отсутствия половой гигиены наркоманы часто заражают друг друга гепатитом В и С, сифилисом

и ВИЧ-инфекцией.

Наркомания – это непреодолимое влечение к психоактивному веществу. Основной признак развития этой болезни: привыкание к наркотику, необходимость увеличивать дозу и частоту приема, появление физической зависимости от наркотика – появление абстинентного синдрома,

или «ломки», в отсутствие очередной дозы.

Поиск денег для покупки наркотических веществ толкает людей

в криминальные слои общества, что часто заканчивается преступной деятельностью.

Гибель от употребления наркотиков наступает очень быстро, увеличивая смертность среди молодежи.

Самое главное, что действительно нужно попробовать в жизни — это начать заботиться о своем здоровье.

Полезные тематические ссылки:

https://www.takzdorovo.ru/zavisimosti/narkotiki/ — ответы на вопросы о наркозависимости;

https://stopnarkotik.ru/ — Всероссийское общественное движение «Стопнаркотик»;

https://t.me/davaibrosat — телеграм-канал «Давай бросать».