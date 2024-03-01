﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики употребления наркотических средств

Несмотря на мощную информационную политику о вреде употребления наркотических средств, распространенность наркозависимости растет. Продолжают существовать мифы о безвредности употребления этих веществ.
Средний возраст наркозависимых людей – не старше 35 лет. Особенно тревогу вызывает рост интереса среди молодежи от 15 лет к синтетическим наркотикам.
Не
существует безвредных психоактивных веществ, и даже к «легким» наркотическим средствам
возникает достаточно быстрое привыкание,
а переход к более «тяжелым» не заставит себя долго ждать. Даже разовое употребление «легких» наркотических веществ может привести
к зависимости или стать причиной смерти. Важно помнить, что алкоголь
и табак тоже относятся к психоактивным веществам, хоть юридически наркотиками не считаются.
– Употребление любых психоактивных веществ наносит непоправимый вред всем органам и системам человека. Наркотики – это вещества, способные оказывать воздействие на нервную систему и вызывать изменение сознания человека. Возникает психологическая и физическая зависимости, деградация личности и масса других неприятных последствий, – говорит заведующая отделением профилактики наркологических расстройств Елена Трушина.
Из-за
пользования общими шприцами и отсутствия половой гигиены наркоманы часто
заражают друг друга гепатитом В и С, сифилисом
и ВИЧ-инфекцией.
Наркомания
– это непреодолимое влечение к психоактивному веществу. Основной признак
развития этой болезни: привыкание к наркотику, необходимость увеличивать дозу и
частоту приема, появление физической зависимости от наркотика – появление
абстинентного синдрома,
или «ломки», в отсутствие очередной дозы.
Поиск
денег для покупки наркотических веществ толкает людей
в криминальные слои общества, что часто заканчивается преступной деятельностью.
Гибель от употребления наркотиков наступает очень быстро, увеличивая смертность среди молодежи.
Самое главное, что действительно нужно попробовать в жизни — это начать заботиться о своем здоровье.
Полезные тематические ссылки:
https://www.takzdorovo.ru/zavisimosti/narkotiki/ — ответы на вопросы о наркозависимости;
https://stopnarkotik.ru/ — Всероссийское общественное движение «Стопнаркотик»;
https://t.me/davaibrosat — телеграм-канал «Давай бросать».
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