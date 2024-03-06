﻿Меры стимулирования добросовестности





С 30.12.2023 вступили в силу изменения в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области железнодорожного транспорта, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации

от 25.06.2021 № 991.

Нововведением явилось установление порядка применения мер стимулирования добросовестности к контролируемым лицам.

Так пунктом 161 указанного Положения установлено, что в целях мотивации контролируемых лиц к соблюдению обязательных требований контролирующий орган проводит мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц (меры стимулирования добросовестности) — присвоение контролируемому лицу репутационного статуса, обозначающего добросовестное соблюдение контролируемым лицом обязательных требований, предоставление контролируемому лицу права публично размещать указанную информацию в открытых источниках (в том числе в информационных и рекламных целях), снижение категории риска объекта контроля до низкой, исключающее проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий.

Меры стимулирования добросовестности применяются к контролируемым лицам, принявшим декларацию о соблюдении обязательных требований и соответствующим критерию (критериям) добросовестности:

— отсутствие в течение 2 лет до даты проведения оценки по причине действия (бездействия) владельца объекта контроля транспортных происшествий (крушений

и аварий), допущенных на железнодорожном транспорте;

— отсутствие в течение 1 года до даты проведения оценки фактов несвоевременного и недостоверного представления контролируемым лицом в контролирующий орган обязательной информации, предусмотренной нормативными правовыми актами в области железнодорожного транспорта;

— предоставление контролируемым лицом доступа контролирующему органу

к своим информационным ресурсам в рамках соглашения об информационном взаимодействии;

— наличие договора добровольного страхования рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям вследствие нарушения контролируемым лицом обязательных требований;

— наличие внедренных сертифицированных систем внутреннего контроля

в соответствующей сфере деятельности.

По результатам рассмотрения документов, поступивших в МТУ Ространснадзора по ЦФО, подтверждающих соответствие критериям добросовестности, в том числе предоставление доступа к информационным системам в рамках заключенных соглашений о взаимодействии и наличие принятых Деклараций соблюдения обязательных требований, приняты первые решения о применении мер стимулирования добросовестности

в отношении вагонных ремонтных депо Елец структурного подразделения АО

«ОМК Стальной путь» и Унеча — филиала ООО «Новая вагоноремонтная компания», осуществляющих деятельность по обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава и его составных частей, а также понижена категория рисков указанных объектов контроля до низкой, не предусматривающей проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий.

Добровольное и добросовестное соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований в области безопасности движения на железнодорожном транспорте получило еще одну меру стимулирования со стороны контролирующего органа.

Заместитель начальника

МТУ Ространснадзора по ЦФО Андрей Толстенев