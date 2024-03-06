С
30.12.2023 вступили в силу изменения в Положение о федеральном государственном
контроле (надзоре) в области железнодорожного транспорта, утвержденное
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.06.2021 № 991.
Нововведением явилось установление порядка применения мер стимулирования добросовестности к контролируемым лицам.
Так пунктом 161 указанного Положения установлено, что в целях мотивации контролируемых лиц к соблюдению обязательных требований контролирующий орган проводит мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц (меры стимулирования добросовестности) — присвоение контролируемому лицу репутационного статуса, обозначающего добросовестное соблюдение контролируемым лицом обязательных требований, предоставление контролируемому лицу права публично размещать указанную информацию в открытых источниках (в том числе в информационных и рекламных целях), снижение категории риска объекта контроля до низкой, исключающее проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий.
Меры стимулирования добросовестности применяются к контролируемым лицам, принявшим декларацию о соблюдении обязательных требований и соответствующим критерию (критериям) добросовестности:
—
отсутствие в течение 2 лет до даты проведения оценки по причине действия
(бездействия) владельца объекта контроля транспортных происшествий (крушений
и аварий), допущенных на железнодорожном транспорте;
— отсутствие в течение 1 года до даты проведения оценки фактов несвоевременного и недостоверного представления контролируемым лицом в контролирующий орган обязательной информации, предусмотренной нормативными правовыми актами в области железнодорожного транспорта;
—
предоставление контролируемым лицом доступа контролирующему органу
к своим информационным ресурсам в рамках соглашения об информационном взаимодействии;
— наличие договора добровольного страхования рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям вследствие нарушения контролируемым лицом обязательных требований;
—
наличие внедренных сертифицированных систем внутреннего контроля
в соответствующей сфере деятельности.
По
результатам рассмотрения документов, поступивших в МТУ Ространснадзора по ЦФО,
подтверждающих соответствие критериям добросовестности, в том числе
предоставление доступа к информационным системам в рамках заключенных
соглашений о взаимодействии и наличие принятых Деклараций соблюдения
обязательных требований, приняты первые решения о применении мер стимулирования
добросовестности
в отношении вагонных ремонтных депо Елец структурного подразделения АО
«ОМК Стальной путь» и Унеча — филиала ООО «Новая вагоноремонтная компания», осуществляющих деятельность по обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава и его составных частей, а также понижена категория рисков указанных объектов контроля до низкой, не предусматривающей проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий.
Добровольное и добросовестное соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований в области безопасности движения на железнодорожном транспорте получило еще одну меру стимулирования со стороны контролирующего органа.
Заместитель начальника
МТУ Ространснадзора по ЦФО Андрей Толстенев
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