Кто ты будешь такой?

В Сафоновском филиале Смоленской академии профессионального образования в рамках регионального этапа чемпионата профмастерства прошли мастер-классы и профпробы для учащихся Сафоновского района, а студенты-выпускники встретились с представителями промышленных предприятий, заинтересованных в притоке солодых кадров.

В нетворкинге – деловой программе по созданию и развитию сети полезных знакомств – «ПРОФуспех» приняли участие такие предприятия, как «Авангард», «Русский Лен», «Битех», «Теплоконтроль», «Русэлпром», «СЭЗ-энерго», «Дорогобуж», «Россети-центр Смоленскэнерго».

После официальной части будущие специалисты смогли задать работодателям свои вопросы и оставить свои резюме.