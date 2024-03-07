﻿Смоляне смогут выбрать объекты для благоустройства с 15 по 17 марта





В дни выборов, с 15 по 17 марта, смоляне смогут также отдать свой голос за благоустройство городской среды в ходе Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», созданного по решению президента России.

Выбрать те объекты, которые появятся в вашем муниципалитете в 2025 году, будь то детская или спортивная площадка, парк или сквер, можно лично в пунктах проведения голосования.

Адреса пунктов голосования можно узнать на сайте национальныепроекты.рф/благоустрой