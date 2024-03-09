В художке царствует «ВЕСНА»

Торжественное открытие традиционной межрегиональной выставки педагогов — художников «Весна – 2024» состоялось в Сафоновской детской художественной школе имени В.М. Кириллова накануне 8 Марта.



Директор ДХШ Лариса Алференкова, педагог-художник Наталья Роот пригласили собравшихся к просмотру вернисажа, на котором представлено около 200 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Широка география участников выставки: свои работы представили. 135 педагогов-художников из Смоленской области, а также из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кирова, Нижнего Тагила, Кургана, Магнитогорска, Московской, Свердловской, Владимирской области, Удмуртии, Карелии, республики Коми.

На торжестве звучали музыкальные пьесы в исполнении ансамбля «Гармония» в составе педагогов Сафоновской детской школы искусств, песни в исполнении ансамбля «Просторы», стихи, написанные местной поэтессой Ларисой Полетаевой.

Не обошлось и без вручения дипломов участникам выставки, поздравлений официальных лиц: Главы Сафоновского городского поселения Светланы Шаповаловой (она также является участницей выставки), депутатов Смоленской областной Думы Александра Станькова и Нины Снытиной, почетного гражданина Сафоновского района Святослава Масютина, члена Общественной палаты Смоленской области Юрия Воронова, также представившего свои работы.













Для ее организации и проведения немало сил приложила педагог-художник, дочь основателя школы Василия Матвеевича Кириллова Наталья Роот. Участником торжества в очередной раз стала и жена основателя школы Людмила Васильевна Кириллова, отметившая возросший уровень мастерства педагогов-художников, живущих в разных уголках России.



Выставка проходит при поддержке МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ. Посмотреть ее можно по адресу: . 2-я Кутузова, дом 1).

Татьяна Гляшова