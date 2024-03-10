Пришел, увидел, написал

Семиклассники школы № 2 узнали о профессии журналиста. Встреча с главным редактором газеты «сафоновская правда» прошла в центральной районной детской библиотеке.

Оказывается, о многих мальчишках и девчонках мы уже писали на страницах районной прессы.

Ребята узнали об истории возникновения газет и о пути районного СМИ, познакомились с земляков – телеведущим столичного канала Антоном Беккужевым, попробовали себя в роли ньюсмейкера и фотокора.

Будем рады увидеть школьников в редакции в качестве юных корреспондентов.