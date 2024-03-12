Выборы-2024

В Смоленске прошло расширенное совместное заседание Совета Общественной палаты Смоленской области VII состава и регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2024 году.

В заседании также приняли участие уполномоченный по правам человека в Смоленской области Александр Капустин и зампредседателя облизбиркома Илья Чурынин.

В повестку дня было включено несколько вопросов.

О реализации проекта общественного наблюдения накануне выборов и об организации работы штаба в дни проведения выборов Президента РФ рассказала член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты области, руководитель регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами Марина Проскурнина.

Она напомнила, что штаб начал свою деятельность в 2021 году, и возобновил ее в декабре 2023 года, в обновленном расширенном составе, в который вошли 20 человек – политологи, эксперты, журналисты.

В преддверии выборов в регионе прошло 44 семинара по обучению претендентов в общественные наблюдатели. Всего было обучено более 2000 человек

«Согласно утвержденному положению, прием заявлений от желающих стать общественными наблюдателями от Общественной палаты региона проводился с 1 по 21 февраля. Поступило более 750 заявлений. Сейчас рабочая группа ОП проверяет кандидатов на соответствие требованиям к статусу наблюдателей. Свыше 300 заявлений поступило от жителей региона в ОП РФ. Таким образом, на всех избирательных участках региона будут находиться общественные наблюдатели, направленные Общественной палатой региона и Общественной палатой РФ», — отметила Марина Проскурнина.

По ее словам, в ближайшее время наблюдатели получат бейджи, направления в УИКи, где им предстоит работать, и брошюру «Золотой стандарт наблюдателя».

На базе штаба будет создан Центр общественного наблюдения, который будет организован в КВЦ им.Тенишевых и будет круглосуточно работать с 15 по 17 марта. Такие центры создаются в регионах с целью обеспечения видеонаблюдения за ходом голосования – здесь будет организована онлайн-траснляция с избирательных участков.

Уже утвержден Порядок организации работы ЦОН, в ближайшее время он будет размещен на сайте Общественной палаты региона.

Марина Проскурнина ознакомила участников заседания с основными положениями этого Порядка. Участниками работы ЦОН могут быть, в частности, члены Общественной палаты региона, общественные наблюдатели, представители зарегистрированных СМИ, а также граждане, которые подадут заявку на сайте ОП региона на посещение ЦОН с указанием желаемого дня и времени посещения. Прием заявок уже активно идет.

В ЦОНе ожидают большое количество гостей, запланировано проведение нескольких круглых столов с участие молодежи, общественников, депутатов, доверенных лиц кандидатов в Президенты.

«Если у посетителя возникнет необходимость посмотреть видеозапись того, что происходило в конкретное время на конкретном участке, ему будет предоставлена такая возможность – в ЦОНе будет дежурить технический специалист, который поможет это осуществить», — отметила Марина Проскурнина.

Всего, по словам заместителя председателя облизбиркома Илья Чурынина, в ЦОНе будет организована видеотрансляция с 323 избирательных участков – видеонаблюдением будет охвачено меньше половины участков (всего в Смоленской области их 720), но здесь голосуют больше половины избирателей региона.

Как уточнил Илья Чурынин, все остальные участки (кроме временных, образованных в двух больницах региона), а также ТИКи, будут оснащены средствами видеофиксации.

Об обеспечении антитеррористической безопасности и охраны общественного порядка в период подготовки и проведения выборов рассказала заместитель начальника отдела организации применения административного законодательства Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления УМВД России по Смоленской области Татьяна Нечипоренко.

По ее словам, на базе УМВД уже работает горячая линия 38-05-35, куда могут обращаться граждане по вопросам нарушений избирательного законодательства в период избирательной кампании.

В дни проведения голосования для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка на избирательных участках ежесуточно будут задействованы 720 сотрудников ОВД, также в рамках осуществления помощи территориальным органам ОМВД будет ежесуточно задействовано еще более 420 сотрудников аппарата УМВД. К работе по обеспечению безопасности на участках планируется привлечь сотрудников ЧОПов, народных дружинников и казаков. Организовано взаимодействие с Управлением Росгвардии, РОВД.

Подводя итоги обсуждения вопросов повестки дня, участники заседания пришли к единому мнению о том, что штабом проделана масштабная работа и наблюдательское сообщество региона готово к проведению голосования на высоком организационном уровне.

А также выразили уверенность в том, что на территории региона выборы пройдут честно, открыто и легитимно и их результаты ни у кого не будут вызывать сомнения.

Также члены регионального штаба по наблюдению за выборами обсудили доклад Ассоциации НОМ «Общественное наблюдение на выборах Президента России-2024: инструменты, инфраструктура, практики» и поделились своим мнением.

По словам члена штаба Ольги Марголиной, предстоящие выборы Президента России — ключевое событие в общественно-политической жизни страны, определяющее перспективы ее развития.

«Важно, чтобы голосование прошло свободно, а результат точно отражал волеизъявление граждан. Гарантией этого является регулярная и системная работа по контролю за соблюдением законности и прозрачности основных избирательных процедур, осуществляемая представителями институтов гражданского общества. Обеспечить независимый контроль за соблюдением избирательных прав гражданстраны, ходом голосования и подсчета голосов призвано общественное наблюдение», — подчеркнула эксперт.

«Общественный контроль — непрерывный процесс, давно вышедший за рамки дней голосования. В фокусе постоянного мониторинга как на федеральном, так и на региональном уровне, находится весь период подготовки и проведения выборной кампании, деятельность избирательных комиссий, политических партий, кандидатов и других участников избирательного процесса», — подчеркнула член штаба Елена Бегунова.

По ее словам, открытость избирательного процесса обеспечит и центр общественного наблюдения, который предоставит заинтересованным лицам доступ к прямой видеотрансляции с избирательных участков.