Как на Масленой неделе

У каждого дня Масленицы есть свое особенное название, традиции и правила: церковные и народные. Почти все обычаи имеют исключительно народные, бытовые корни.
Среда имеет название Лакомки
В среду зять приходил к теще на блины и приводил с собой других гостей. Теща пристально наблюдала, как зять ведет себя за столом. В народе говорили, что если мужчина выбирает блины с соленой начинкой, значит он упрямый и с непростым характером. А если сладкие, то и с женой будет мягким и ласковым. Но эта примета, разумеется, также не связана с православной традицией и считается суеверием. Вообще в этот день было принято есть блинов, сколько душа пожелает.
16 и 17 марта на территории учреждений образования и культуры сафоновцев ждут тематическая фотозона, масленичное угощение блинами и чаем.
В 10:00
– школа № 1 г. Сафоново (ул. Советская, д. 29);
– Сафоновская автошкола ДОСААФ (ул. Комсомольская, д. 1);
– Дом детского творчества (г. Сафоново, микрорайон-1, д. 11а);
– Дом культуры «Шахтер» (г. Сафоново, ул. Куйбышева, д. 2).
В 11:00
– Центральный Дворец культуры г. Сафоново (ул. Ленина, д. 4а);
– школа № 2 г. Сафоново (ул. Вахрушева, д. 11);
–школа № 9 (ул. Строителей, д. 22);
– Администрация Барановского сельского поселения;
– Администрация Беленинского сельского поселения;
– Богдановщинский филиал Прудковской школы (д. Богдановщина, ул. Партизанская, д. 4);
– Администрация Вадинского сельского поселения (пос. Вадино);
– Администрация Вадинского сельского поселения (с. Васильевское);
–Вышегорский сельский дом культуры;
–Дроздовский сельский дом культуры;
– Администрация Барановского сельского поселения (д. Дурово);
– Зимницкий сельский дом культуры;
– Администрация Зимницкого сельского поселения (пос. Алферово);
– Игнатковский сельский дом культуры;
– Администрация Издешковского сельского поселения (с. Издешково);
– Администрация Казулинского сельского поселения (д. Казулино);
– Администрация Николо-Погореловского сельского поселения (д. Николо-Погорелое);
– Администрация Прудковского сельского поселения (д. Прудки);
– Пушкинский сельский дом культуры;
– Рыбковский детский сад;
–Администрация Старосельского сельского поселения (д. Старое Село).
В 12:00
– гимназия г. Сафоново (ул. Энгельса, д. 6);
– школа № 1 г. Сафоново (ул. Советская, д. 52);
– школа № 7 г. Сафоново (микрорайон-2, д. 23).
В 14:00
– школа № 6 г. Сафоново (ул. Красногвардейская, д. 34);
– Центр детского творчества (ул. Коммунистическая, д. 4);
– детский сад № 16 «Золотой ключик» (г. Сафоново, микрорайон-2, д. 18);
– Сафоновская детская художественная школа им. В.М. Кириллова (ул. 2-я Кутузова, д. 1).
В 15:00
– детский сад «Журавлик» (г. Сафоново, микрорайон-1, д. 14а);
– Управление коммунального хозяйства (г. Сафоново,
ул. Горняцкая, д. 1).
В 16:00
– Сафоновский филиал СмолАПО (ул. Октябрьская, д. 37);
– школа 8 г. Сафоново (микрорайон-1, д. 7а);
– школа № 4 г. Сафоново (ул. Ковалева, д. 4);
– начальная школа – детский сад (г. Сафоново, микрорайон ГМП,
д. 18);
– школа № 3 г. Сафоново (ул. 40 лет Октября, д. 3).
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