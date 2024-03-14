Сафоновский район посетит заместитель председателя Правительства Смоленской области

Завтра, 15 марта Сафоновский район посетит заместитель председателя Правительства Смоленской области Хомутова Вита Михайловна.

В рамках рабочего визита запланировано:

1. Посещение Смоленского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Сафоновский детский дом-школа» д. Клинка, ул.Школьная, д.1а

2. Приём граждан по личным вопросам г. Сафоново,

ул. Ленина, д. 3

3. Посещение средней общеобразовательной школы № 2 г. Сафоново,ул. Вахрушева

д. 11

4. Посещение Сафоновского филиала областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального образования» г. Сафоново,

ул. Октябрьская, д.37

5. Посещение СОГБПОУ «Сафоновский индустриально-технологический техникум» г. Сафоново, ул. Октябрьская, д.72.

