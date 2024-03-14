Завтра, 15 марта Сафоновский район посетит заместитель председателя Правительства Смоленской области Хомутова Вита Михайловна.
В рамках рабочего визита запланировано:
1. Посещение Смоленского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Сафоновский детский дом-школа» д. Клинка, ул.Школьная, д.1а
2. Приём граждан по личным вопросам г. Сафоново,
ул. Ленина, д. 3
3. Посещение средней общеобразовательной школы № 2 г. Сафоново,ул. Вахрушева
д. 11
4. Посещение Сафоновского филиала областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального образования» г. Сафоново,
ул. Октябрьская, д.37
5. Посещение СОГБПОУ «Сафоновский индустриально-технологический техникум» г. Сафоново, ул. Октябрьская, д.72.
Будьте первым, кто оставит комментарий!