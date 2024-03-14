﻿Смоленская АЭС: более 70 школьников Десногорска стали победителями и призерами конкурсов Росатома «Слава созидателям!» и «Семья – Росатом»





В городе-спутнике Смоленской АЭС Десногорске 73 школьника отмечены дипломами и памятными сувенирами за победы и участие во всероссийских творческих конкурсах Росатома «Слава созидателям» и «Семья – Росатом». Торжественное награждение юных талантов прошло в Доме детского творчества.

Две работы признаны лучшими на федеральном этапе. 2 место занял учащийся школы №1 Иван Попов, 3 место — учащаяся школы №4 Марина Русакова.

На муниципальный этап конкурса «Слава Созидателям!», который в Десногорске проходил уже в 8-ой раз, поступили 63 творческие работы. Начинающие видеорежиссеры, журналисты, фотографы «творили» в номинациях «История в картинках» и «Учусь у Созидателя».

«Вы большие молодцы, потому что через искусство и творчество смогли передать свои уважение и любовь к родному городу и людям, которые его строили, создавали в нем красоту и уют. В некотором смысле вы увековечили историю становления и развития малой родины, Смоленской атомной станции и своих семей», — отметила председатель Комитета по образованию Администрации Десногорска Татьяна Токарева, поздравляя ребят с творческими успехами.

В номинации «История в картинках» 1 место заняли: Анна Малахова (Дом детского творчества), Александр Строгонов (школа № 4), Артём Саклаков (школа № 3), 2 место — Марина Русакова (школа № 4), Анастасия Бухарова (Дом детского творчества), Дарья Тимоненкова (школа №3), 3 место — Михаил Бабенков и Ульяна Хрол (школа №2), София Логунова (школа № 3). В номинации «Учусь у Созидателя» 1 место — Иван Попов (школа № 1), Анастасия Бухарова (Дом детского творчества), Лилия Прокопенкова (школа №2), 2 место — Виктория Логинова, Софья Козырева и Арсений Спиридонов (Дом детского творчества), 3 место — Полина Федорова и Фёдор Захаренков (Дом детского творчества).

«Я участвовала в двух номинациях, — рассказала Анастасия Бухарова. — В одной — сняла видеорассказ о замечательном педагоге Татьяне Рудольфовне Кужаниязовой, которая обучает меня мастерству фотографии. В другой номинации сделала фото «один в один» с моей бабушкой Людмилой Федоровной Исайкиной, работавшей учителем в школе. Она воспитала много достойных людей, которые до сих пор тепло о ней отзываются. Победы в конкурсе дали мне новый заряд энергии, чтобы работать над собой и продолжать творчески развиваться».

В конкурсе «Семья – Росатом», инициированном Союзом организаций атомной отрасли «Атомные города», приняли участие 8 семей. Они поделились своими историями о вкладе в развитие города, поучаствовали в викторине среди семейных команд. Наградами отмечены Гиорги Шубладзе, Дарья Крюкова, Ксения Антонова, Софья Артюхова, Валерия Дудинская, Иван Макаганчук, Максим Спасов, семья Сидоровых: мама Анастасия и дети Ксения и Олег.

«Вместе с мамой и папой я записала видеоролик про нашу трудовую династию атомщиков: родителей, дедушку, бабушку, тетю. Папа даже сочинил песню про Десногорск, и я ее спела. Очень горжусь, что живу в таком замечательном городе, и что рядом вся моя семья, — отметила ученица школы № 4 Валерия Дудинская.

Создание возможностей для молодежи является одним из ключевых приоритетов государства. Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала подрастающего поколения. Предприятия и организации также уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками, создаются специализированные образовательные программы для подготовки молодых кадров.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС