Визит в школы Сафоновского района

Заместитель председателя Правительства Смоленской области В.М.Хомутова совместно с Главой муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области А.А. Царевым посетила МБОУ «СОШ № 2» г. Сафоново.

В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2024 году на базе школы № 2 будет открыт центр образования естественно — научной направленности «Точка Роста».

Отметим, что в рамках национального проекта «Образование» на базе гимназии, школ № 6, 8 и Барановской школы созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», проведен ремонт спортивного зала в школе № 7. 18 образовательных организаций оснащены современным оборудованием.

Директор школы Д. Шахов провел для делегации экскурсию по школе, а также рассказал, что школа очень востребована среди учеников. На данный момент в школе обучается 432 ребенка. Дмитрий Николаевич отметил, что, несмотря на проводимые мероприятия по текущему ремонту здания, школа нуждается в капитальном ремонте.

Вита Михайловна отметила, что будет проработан вопрос включения данного образовательного учреждения в федеральную программу «Модернизация школьной инфраструктуры» на 2025-2030 годы.

По информации пресс-службы Администрации МО «Сафоновский район»

