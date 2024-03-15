Вита Хомутова посетила Сафоновский филиал Смоленской академии профессионального образования, а также Сафоновский индустриально технологический техникум

В завершении рабочего визита Вита Михайловна Хомутова, заместитель председателя Правительства Смоленской области посетила Сафоновский филиал Смоленской академии профессионального образования, а также Сафоновский индустриально технологический техникум.

В Сафоновском филиале Смоленской академии профессионального образования Вита Михайловна посетила мастерские, созданные в рамках национального проекта «Образование». Отметим, что именно на их базе преподавательский состав академии осуществляет подготовку кадров для предприятий композитной отрасли и предприятий машиностроения АО «Авангард» и НИИ «Современные телекоммуникационные технологии».

С декабря 2023 года студентами филиала совместно со специалистами АО «Авангард» и ООО «Русский лён» реализуется исследовательский проект по изготовлению различных изделий из льняных наполнителей.

В индустриально-технологическом техникуме со следующего учебного года начнется подготовка кадров по профессии «Оператор оборудования швейного производства» для обеспечения кадровой потребности Сафоновской швейной фабрики «Орел».

За счет средств предприятия была оборудования современная швейная мастерская на базе техникума. И с 1 сентября к обучению приступят уже 20 студентов-целевиков.

По информации пресс-службы Администрации МО «Сафоновский район»