Вита Хомутова провела прием граждан

Вита Михайловна Хомутова, заместитель председателя Правительства Смоленской области провела прием граждан по личным вопросам в здании Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области.

Гражданка Г. обратилась к Вите Михайловне с просьбой оказать помощь в вопросе о соответствии ее квалификации по должности учитель требованиям законодательства в сфере образования.

Вторая заявительница обратилась с вопросом о ее трудоустройстве в гимназию г. Сафоново

Третий вопрос, с которым пришли на прием к заместителю председателя Правительства Смоленской области касался создания центра «Точка Роста» на базе школы № 2 г. Сафоново.

Все вопросы, поднятые на приеме, будут проработаны совместно с районной Администрацией и взяты Витой Михайловной на личный контроль.

По информации пресс-службы Администрации МО «Сафоновский район»