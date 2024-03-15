Вита Хомутова провела прием граждан

Вита Михайловна Хомутова, заместитель председателя Правительства Смоленской области провела прием граждан по личным вопросам в здании Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области.
Гражданка Г. обратилась к Вите Михайловне с просьбой оказать помощь в вопросе о соответствии ее квалификации по должности учитель требованиям законодательства в сфере образования.
Вторая заявительница обратилась с вопросом о ее трудоустройстве в гимназию г. Сафоново
Третий вопрос, с которым пришли на прием к заместителю председателя Правительства Смоленской области касался создания центра «Точка Роста» на базе школы № 2 г. Сафоново.
Все вопросы, поднятые на приеме, будут проработаны совместно с районной Администрацией и взяты Витой Михайловной на личный контроль.
По информации пресс-службы Администрации МО «Сафоновский район»
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