Голосуют депутаты

Александр Станьков, депутат Смоленской областной Думы, посетил избирательный участок в Баранове.

– Выборы Президента Российской Федерации – важнейшее событие для нашей страны, которое определит ее историю на ближайшие шесть лет. К сожалению, выборы проходят в непростой для России обстановке: идет специальная военная операция, в приграничных районах совершаются акты диверсий, терроризма. В это неспокойное время нам надо объединиться, чтобы продемонститровать сплоченность, ведь мы определяем будущее наших детей и внуков.

Призываю всех земляков прийти на избирательный участок и сделать правильный выбор.

#Смоленскаяобласть

#выбираемПрезидента