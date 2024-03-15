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Голосуют депутаты

15.03.2024

Александр Станьков, депутат Смоленской областной Думы, посетил избирательный участок в Баранове.

– Выборы Президента Российской Федерации – важнейшее событие для нашей страны, которое определит ее историю на ближайшие шесть лет. К сожалению, выборы проходят в непростой для России обстановке: идет специальная военная операция, в приграничных районах совершаются акты диверсий, терроризма. В это неспокойное время нам надо объединиться, чтобы продемонститровать сплоченность, ведь мы определяем будущее наших детей и внуков.

Призываю всех земляков прийти на избирательный участок и сделать правильный выбор.
#Смоленскаяобласть
#выбираемПрезидента

Опубликовано в категории Выборы и Позиция гражданина

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