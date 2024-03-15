Заместители губернатора Анохина работают в районах. Рассказываем, что и где делает Вита Хомутова

По поручению губернатора Василия Анохина, сегодня, 15 марта, его заместитель Вита Хомутова работает в Сафоновском районе.

Свою рабочую поездку она начала с посещения Сафоновского детского дома-школы.

Жизнь воспитанников в детском доме бьёт ключом — ребята заняты в кружках по направлениям, которые, как они сами рассказывают, им нравятся.

Некоторые воспитанники проводят своё время в столярной мастерской, в которую, по поручению губернатора Смоленской области Василия Николаевича Анохина, в 2023 году приобрели новое современное оборудование.

Другие ребята занимаются в кабинете социально-бытового обслуживания и готовятся к празднованию Масленицы – пекут блины.

Вита Михайловна пообщалась с воспитанниками детского дома и вместе они за чашечкой чая попробовали блины собственного производства, обсудили не только традиции Масленицы, но и поговорили о целях ребят.

Текст и фото smoldaily.ru