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Сафоновский район посетит первый заместитель министра здравоохранения Смоленской области Ольга Стунжас

15.03.2024

В субботу, 16 марта Сафоновский район посетит первый заместитель министра здравоохранения Смоленской области Стунжас Ольга Сергеевна. В программе рабочей поездки:
– Посещение Издешковской врачебной амбулатории ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ», с. Издешково, ул. Пушкина, д. 2
– Приём граждан по личным вопросам в здании МБОУ «Издешковская СОШ»,
– Посещение Дуровского ФАП ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ»
Сафоновский район д. Дурово
– Посещение Вышегорского ФАП ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ»
Сафоновский район д. Вышегор.

Опубликовано в категории Приоритеты

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