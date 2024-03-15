Сафоновский район посетит первый заместитель министра здравоохранения Смоленской области Ольга Стунжас

В субботу, 16 марта Сафоновский район посетит первый заместитель министра здравоохранения Смоленской области Стунжас Ольга Сергеевна. В программе рабочей поездки:

– Посещение Издешковской врачебной амбулатории ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ», с. Издешково, ул. Пушкина, д. 2

– Приём граждан по личным вопросам в здании МБОУ «Издешковская СОШ»,

– Посещение Дуровского ФАП ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ»

Сафоновский район д. Дурово

– Посещение Вышегорского ФАП ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ»

Сафоновский район д. Вышегор.