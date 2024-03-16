Губернатор Смоленской области Василий Анохин поблагодарил смолян, которые уже приняли участие в выборах Президента РФ

Дорогие смоляне!
Благодарю всех, кто пришел на избирательные участки и уже отдал свои голоса на выборах Президента России.
Жители Сафоново Михаил Максимович и Анна Владимировна приехали к нам из Луганска в 2022 году.
И сегодня они сделали свой выбор.
Приглашаю всех — кто еще не успел проголосовать — прийти на выборы.
Вместе с семьей, друзьями и соседями.
Ваши голоса — это движение вперед. Каждый из них очень дорог для нашей области и для России.
В эти дни мы пишем историю страны.
Какой она будет — зависит от нас!
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