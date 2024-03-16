Губернатор Смоленской области Василий Анохин поблагодарил смолян, которые уже приняли участие в выборах Президента РФ

Дорогие смоляне!

Благодарю всех, кто пришел на избирательные участки и уже отдал свои голоса на выборах Президента России.

Жители Сафоново Михаил Максимович и Анна Владимировна приехали к нам из Луганска в 2022 году.

И сегодня они сделали свой выбор.

Приглашаю всех — кто еще не успел проголосовать — прийти на выборы.

Вместе с семьей, друзьями и соседями.

Ваши голоса — это движение вперед. Каждый из них очень дорог для нашей области и для России.

В эти дни мы пишем историю страны.

Какой она будет — зависит от нас!