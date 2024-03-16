Почти 70 тысяч смолян стали участниками викторины к 90-летию Юрия Гагарина.

И это только за первый день – по итогам регистрации 15 марта.

Более 100 подарков выиграли жители региона: смартфоны, электровелосипеды, игровые ноутбуки, электрические чайники, утюги, мультиварки и многое другое.

Жителям Сафоновского района также повезло! На сегодняшний день есть три победителя, которые выиграли умную колонку, соковыжималку и автохолодильник.

Напоминаем, победителей определяют каждый день в прямом эфире в группе организатора ВКонтакте. Подробности – на официальном сайте викторины Гагарин90.РФ.

По информации пресс-службы Администрации МО «Сафоновский район»