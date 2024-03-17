Выборы продолжаются

Сегодня 17 марта, третий и завершающий день голосования на выборах Президента Российской Федерации. Ровно в 8.00 открылись избирательные участки, а для окончательного подсчета голосов они закроются в 20.00.

Напомним, что на территории региона образовано 722 избирательных участка. На всех дежурят общественные наблюдатели. Вся информация от них стекается в Центр общественного наблюдения, который работает все три дня голосования в стенах КВЦ им.Тенишевых.

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