В Сафоновском районе открыто 36 пунктов плетения маскировочных сетей

Акция «Сильнее стали» проходит по инициативе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления в рамках марафона «Служение».

В Сафоновском районе каждый неравнодушный житель протягивает руку помощи участникам специальной военной операции: вяжут теплые носки, делают окопные свечи, рисуют открытки, пишут письма. Каждый житель старается внести свою лепту в приближение Победы.

Маскировочные сети — самый распространенный тип маскировки, который позволяет обмануть врага, лишить его ориентировок, спрятать позиции. Потребность в маскировочных сетках очень высока. По всей России добровольцы занимаются плетением масксетей.

В Сафоновском районе открыто 36 пунктов плетения маскировочных сетей на базе учреждений образования и культуры.

Гуманитарная помощь – это не просто важный шаг в поддержке военнослужащих, но и надёжный способ показать людям, что они не одни в этой борьбе. Мы с вами! Несмотря на все трудности и препятствия, мы продолжим наше общее дело!

#МыВместе

Пресс-служба

Администрации муниципального образования

«Сафоновский район» Смоленской области