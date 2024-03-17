В Сафоновском районе работала первый заместитель министра здравоохранения Смоленской области Ольга Стунжас

В субботу в Сафоновском районе работала первый заместитель министра здравоохранения Смоленской области Ольга Сергеевна Стунжас. Первой точкой визита стала Издешковская амбулатория ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ». Ольга Сергеевна познакомилась с организацией работы врачебной амбулатории, в зону обслуживания которой входят п. Издешково и приписная зона, обслуживаемая Алферовским, Богдановщинским, Зимницким, Прудковским, Старосельским,ФАПами.

Отметим, что в Издешковской амбулатории организована электронная запись на прием к врачу, ведение электронных медицинских документов.

Также одним из важных аспектов работы врачебной амбулатории является то, что на его базе реализуется пилотный проект по дистанционному мониторингу пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями.

Ознакомившись с работой поликлиники, Ольга Сергеевна отметила, что все необходимые мероприятия реализуются здесь в полном объеме. Также Ольга Сергеевна рассказала, что Правительством Смоленской области во главе с Губернатором В.Н. Анохиным реализуются меры для привлечения и поддержки молодых специалистов в сфере здравоохранения.

Также в ходе визита Ольга Сергеевна посетила ряд социально значимых объектов, находящихся на территории Издешковского сельского поселения и провела прием граждан по личным вопросам.