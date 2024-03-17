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Какая ж Масленица без блинов!

17.03.2024

Сегодня, в последний день голосования за Президента страны, мы провожаем Масленицу.

Для жителей организованы праздничные мероприятия.

Так, при входе в Сафоновский филиал СмолАПО сафоновцев ждали украшенная фотозона, угощение блинами и горячим чаем, выступление студентов под задорную музыку.

Угоститься традиционными масленичными блюдами могли все прохожие.

Организаторы гостеприимно зазывали всех, и люди не отказывали себе в удовольствии попробовать предложенные угощения.

Опубликовано в категории Приоритеты

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