Это событие войдет в историю нашей страны

Мнением о выборах Президента Российской Федерации поделилась директор Сафоновской централизованной клубной системы Нина Снытина:

Выборы Президента России. Это событие войдет в историю нашей страны. Вместе с нами весь мир в ожидании итогов. Сегодня со мной о том, что приняли участие в голосовании, поделились участницы народного коллектива хора ветеранов. Одного из лучших наших коллективов Центрального Дворца культуры г. Сафоново.

Есть замечательные в песне слова «Не стареют душой ветераны». Поистине верные слова.

На примере этих красивых женщин, уверенно могу сказать – это про них. За их плечами большой трудовой стаж работы, они всегда находят время для общения с люди родственными по духу и увлечениям. Любовь к песне объединили их.

Сегодня, понимая всю ответственность, они пришли на свои избирательные участки и сделали выбор, выполнив свой гражданский долг. Я не сомневаюсь и в сафоновцах.

Мои земляки, мы вместе, мы едины, мы думаем о России!!!

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