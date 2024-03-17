Я рада, что была причастна к такому важному событию в нашей стране

Итог трехдневной работы на выборах Президента Российской Федерации подвела общественный наблюдатель Анастасия Деденкова:

– Еще до начала выборной компании я прошла специальное обучение по выборному законодательству, зарегистрировалась на цифровой платформе наблюдателей НОМ, где все три дня кампании сообщала о ходе выборов и возможных нарушениях. К слову, на участке № 451 их не было.

Во время всего периода выборов я писала на своей страничке в ВК небольшие посты, под специальными хештегами. В результате все сообщения блогеров-наблюдателей были объединены в единое инфопространство в соцсетях, мессенджерах и специальных электронных платформах.

Хочется сказать огромное спасибо председателю УИК — Медведевой Т.В., заместителю председателя — Марусиной О.В., секретарю — Журавлевой А.А.

А также членам избирательной комиссии: Агеенковой Н.В., Агеенковой С.М., Федосеенковой С.Г., Дяценко М.В., Гусевой И.В., Бушуевой Л.В., Сарвировой Ю.А., Саханенковой Л.А. Как наблюдатель, хочу отметить, с какой ответственностью они относились к своей работе, доброжелательностью к избирателям. Все операции, связанные с выборами, проходили в соответствии с законодательством.

Раньше я не особо задумывалась над огромной проделанной работой людей, ведь для организации выборов создаются комиссии для выдачи бюллетеней, назначаются председатели комиссии, направляются наблюдатели для честного голосования, на дни выборов выставляется охрана объектов: полиция, Росгвардия.

Я могу точно сказать, что все соблюдалось в соответствии с правилами и законом, не что не сокрыто от ваших глаз, несколько камер вели трансляцию круглосуточно, в помещении присутствовали мы, три наблюдателя, были созданы все условия для комфортного голосования!

Я рада, что была причастна к такому важному событию в нашей стране и работала с ответственными людьми!

#выбираемПрезидента

#Смоленскаяобласть

#451УИК

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