﻿Смоленская область присоединилась к Неделе по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С





Гепатит С – это воспаление печени, вызываемое вирусом. Могут повреждаться и другие важные органы, например, почки или щитовидная железа. Вирус может вызывать как острый, так и хронический гепатит (при длительности более 6 месяцев). Хронизация процесса происходит в 70-75% случаев.

Во всем мире хроническим гепатитом С (ХВГС) страдают примерно 58 миллионов человек, при этом ежегодно происходит около 1,5 миллиона новых случаев инфицирования. Смертность от осложнений тоже нарастает с каждым годом.

По данным управления Роспотребнадзора по Смоленской области,

за 2021год зарегистрирован 1 случай острого гепатита С, за 2022 год – 3 случая. Доля впервые выявленного хронического вирусного гепатита С

в 2021 и 2022 году одинакова: по 139 человек. Все случаи установлены среди взрослого населения старше 17 лет. На настоящий момент в Смоленской области зарегистрировано 6552 человека с подтвержденным диагнозом гепатита С.

Гепатит С в наши дни – не приговор и является излечимым заболеванием. Прием курса специальных противовирусных препаратов прямого действия эффективно удаляет вирус из организма и гарантирует выздоровление от этой болезни в 95-99% случаев.

Гепатит С давно вышел за рамки маргинальных групп, и его нельзя назвать болезнью наркоманов или людей, имеющих беспорядочные связи. Потенциально в группе риска находится каждый: заразиться можно

в маникюрном, тату- или косметологическом салоне, во время лечебно-диагностических процедур, от инфицированной матери к ребенку во время родов, половым путем.

– Проблема в том, что болезнь имеет скрытый характер, и человек может долго не знать о ней. А незнание, к сожалению, не помогает избежать серьезных осложнений: цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы (первичного рака печени), — прокомментировала главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Смоленской области Елена Симакина.

В настоящее время эффективной вакцины против гепатита С

не существует. Человек, который успешно вылечился от гепатита С,

не может заразить других людей.

Инфекционисты призывают не бояться и вовремя обращаться к врачу за эффективным и безопасным лечением, не надеясь на возможности трансплантационной медицины.

Узнать об имеющихся заболеваниях печени просто – достаточно обратиться к врачу-участковому по месту жительства для назначения анализов на вирусные гепатиты.

А также на базе ОГБУЗ «Клиническая больница №1» функционирует клинико-диагностический гепатологический центр. Телефон для обращения: 27-36-15. Центр оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам

с хроническими вирусными гепатитами.