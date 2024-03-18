Василий Анохин: «Победа Владимира Путина – залог успешного будущего России»

Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах Президента Российской Федерации.

«Победа Владимира Путина – залог успешного будущего России, – написал глава региона в социальных сетях. – Эта победа показала всему миру, что народ России – един и, сплотившись вокруг нашего национального лидера, готов бороться за свой суверенитет, решать любые самые сложные задачи.

Василий Анохин поблагодарил за слаженную работу членов избирательных комиссий, сотрудников правоохранительных органов, СМИ, волонтеров и наблюдателей, а также всех, кто обеспечил организацию и проведение голосования, безопасность и соблюдение закона на выборах.

«Спасибо всем, кто принял участие в самом главном событии для нашей страны и проявил свою гражданскую инициативу. Многие приходили целыми семьями. И это правильно – важные решения для нашей любимой России мы принимаем вместе.

Мы голосовали за будущее нашей страны, наших детей. Мы показали всему миру наше единство! Мы показали всему миру, что нас не сломать!» – отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Фото из открытых источников