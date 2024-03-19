При поддержке Смоленской АЭС в Десногорске состоялся региональный этап Чемпионата «Профессионалы-2024»

Чемпионат «Профессионалы» повышает престиж рабочих профессий и привлекает интерес к высоким технологиям

Десногорские студенты и школьники вошли в число победителей регионального этапа Чемпионата по профмастерству «Профессионалы-2024», который состоялся в энергетическом колледже при поддержке Смоленской АЭС.

Всероссийское движение на Смоленщине объединило 206 конкурсантов на 14 площадках по 36 компетенциям. В Десногорском энергетическом колледже 22 человека демонстрировали свое мастерство в компетенциях: лабораторный химический анализ, обслуживание и ремонт оборудования РЗА, метрология и контрольно-измерительные приборы. Объективность и беспристрастность в оценке выполнения заданий обеспечивали независимые эксперты – представители предприятий, в том числе сотрудники Смоленской АЭС: Вера Короленко, Светлана Дорохина, Артем Шашков, Антон Логинов, Юрий Палашкин, Николай Лисовский.

«Для молодежи такие события открывают уникальную возможность применить свои знания на практике, ощутить азарт соревнования и поглубже познакомиться с выбранной профессией, – уверена инженер химического цеха САЭС Вера Короленко. – Многие выпускники колледжа, принимавшие участие в конкурсах профмастерства и проходившие практику в нашем подразделении, уже успешно трудятся на атомной станции».

В компетенции «обслуживание и ремонт релейной защиты и автоматики» свои силы попробовали 6 студентов из Вязьмы, Рославля и Десногорска, в том числе третьекурсник ДЭК Владислав Евдокимов.

«Мне интересно изучить оборудование и особенности его работы. С заданием справился быстро, все получилось. Знаю, что эта компетенция востребована в атомной энергетике, а я в будущем хочу работать на атомной станции. Планирую получить высшее инженерное образование», – рассказал Владислав Евдокимов.

По итогам конкурсных испытаний у молодых профессионалов Десногорска три золота: Владислав Евдокимов (обслуживание и ремонт оборудования РЗА), Арина Узликова и Валерия Антонова (лабораторный химический анализ), 3 серебра: Леонид Шацкий (метрология и КИП), Петр Князев (обслуживание и ремонт оборудования РЗА), Полина Гришкова (лабораторный химический анализ) и 2 бронзы: Павел Дзядзин (метрология и КИП), Виктория Сибилёва (лабораторный химический анализ).

Победители чемпионата войдут в состав сборной Смоленской области для участия во всероссийском этапе.

Помимо конкурса в колледже организовали насыщенную образовательную программу. Более 200 школьников побывали в учебных лабораториях, на мастер-классах по сварочным технологиям, химическому анализу, электромонтажу. Даже потренировались в создании картины будущего, опираясь на современные социальные тренды. Помогали в этом ветераны-атомщики Александр Юскевич и Валерий Куприн. Инженеры Смоленской АЭС – участники REASkills Евгений Гуньков и Егор Хроменков – продемонстрировали будущим профессионалам каракури.

«Каракури – приспособление, без вмешательства извне и автоматизации свободно перемещающее предметы в пространстве, – рассказал ведущий инженер цеха по хранению и обращению с ОЯТ САЭС Евгений Гуньков. – В нашем случае это простая бутылка, которая проходит путь в 80 метров и возвращается в исходную точку. Чтобы изготовить и запустить такой механизм, необходимо научиться применять элементарные законы физики: силу тяжести, силу инерции, скольжения, натяжения, рычага и другие. Каракури развивают инженерное мышление, благодаря чему можно улучшать что-то на производстве и в быту».

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Создание возможностей для молодежи является одним из ключевых приоритетов государства. Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала подрастающего поколения. Предприятия Росатома, в том числе и Смоленская АЭС, также уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками, создаются специализированные образовательные программы для подготовки молодых кадров.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС