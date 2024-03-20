Марина Проскурнина: «Результаты выборов Президента в нашем регионе не вызывают сомнений в их достоверности»

Марина Проскурнина: «Результаты выборов Президента в нашем регионе не вызывают сомнений в их достоверности»

На заседании Регионального общественного штаба подвели итоги общественного наблюдения за выборами Президента РФ.

Член Общественной палаты РФ, Председатель Комиссии Общественной палаты Смоленской области по информационной политике и взаимодействию со СМИ, руководитель Регионального общественного штаба Смоленской области по наблюдению за выборами в 2024 году Марина Проскурнина поблагодарила общественных наблюдателей за проделанную работу.

«На всех избирательных участках Смоленской области находились общественные наблюдатели, которые прошли соответствующее обучение и подтвердили уровень своих знания, пойдя тестирование. Справились общественные наблюдатели со своей задачей, я считаю, на все 100%», – подчеркнула она.

По ее словам, информация о нарушениях на избирательных участках Смоленской области не поступала.

«Я хочу подчеркнуть, что сообщения, которые мы выявили в интернет-пространстве региона, больше носят характер, направленный на то, чтобы дестабилизировать обстановку, делегитимировать процесс выборов и ввести людей в состояние некой паники. На самом деле все эти сообщения фейковые, что и было подтверждено по итогам проверки», – сказала Марина Проскурнина.

В ходе мероприятия обсуждалась и работа Центра общественного наблюдения, который работал в течение трех дней на базе Культурно-выставочного центра имени Тенишевых в Смоленске.

На выборах Президента Российской Федерации видеонаблюдение применялось в помещениях для голосования более чем 323 УИК Смоленской области.

Так, видео с избирательных участков транслировалось в режиме онлайн в Центр общественного наблюдения. Стоит отметить, что за три дня работы Центр посетили порядка 350 гостей – они в прямом эфире смогли понаблюдать за процессом голосования на президентских выборах.

«Выборы Президента России в Смоленской области прошли открыто и честно. Попытки делегитимировать их были пресечены. Поэтому результаты выборов в нашем регионе не вызывают сомнений в их достоверности.