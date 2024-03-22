﻿Смоленская АЭС готова к безопасному прохождению весеннего половодья





Паводковая комиссия под руководством главного инженера атомной станции Алексея Лещенко подтвердила готовность гидротехнических сооружений, систем и оборудования Смоленской АЭС к безопасному прохождению весеннего половодья.

Стратегия и тактика взаимодействия в период пика поступления воды были утверждены на итоговом заседании комиссии с участием представителей Ростехнадзора, концерна «Росэнергоатом», МЧС, управления по гидрометеорологии и Московско-Окского бассейнового водного управления.

«Смоленская АЭС начала подготовку к прохождению паводка еще в ноябре прошлого года, — рассказал начальник цеха обеспечивающих систем Сергей Власюк, — была выполнена сработка водоема — охладителя, что позволило создать резервную емкость на метр ниже среднего уровня для приема талых вод в объеме 40 миллионов кубометров. Пик паводка ожидаем через полторы недели, но уже сейчас можно уверенно сказать, что большой приточности не будет, поскольку по снегозапасам мы имеем среднегодовые значения, а погодные условия в виде плюсовых температур днем и низких в ночное время способствуют спокойному таянию снега».

Для подготовки объектов атомной станции к периоду весеннего половодья разработано более 40 мероприятий, включая послепаводковые. Проведены обследование гидротехнических сооружений, ревизия электрической части механизмов подъема паводкового водосброса, проверена исправность противооползневых и берегоукрепительных сооружений, выполнены снегомерные съемки в бассейне водохранилища. На АЭС организованы аварийные бригады из представителей цехов, укомплектованные необходимым инструментом и приспособлениями. Кроме того, проведена общестанционная противоаварийная тренировка по сценарию условного размыва плотины во время половодья, на которой отработаны действия персонала и взаимодействующих структур по локализации ЧС.

Снижение уровня воды в Десногорском водохранилище в результате сработки позволило коллективам подразделений станции и волонтерам провести экологическую акцию по очистке береговой полосы, в результате было собрано и вывезено около полутонны бытового мусора, а также затонувшие деревья.

По словам начальника отдела водных ресурсов по Брянской, Калужской и Смоленской области Московско-Окского бассейнового водного управления Валерия Захаренкова, все вопросы, связанные с безопасным и безаварийным пропуском вод весеннего половодья, успешно решаются в тесном взаимодействии со Смоленской АЭС.

«Смоленская АЭС успешно выполнила все мероприятия по подготовке к весеннему паводку, — подчеркнул он. — Водохранилище готово принять пики весеннего половодья. Для этого подготовлен резервный объем, который позволит срезать максимальный сброс вод, что обеспечит снижение сбросов в нижний бьеф и, соответственно, минимизирует риск подтопления ниже расположенных населенных пунктов, в том числе города Брянска».

Десногорское водохранилище — самый большой водоем-охладитель среди АЭС концерна «Росэнергоатом», его протяженность — 44 км, площадь водосбросного бассейна — 1250 кв километров. Расположено на территории 3 районов Смоленской области: Ельнинского, Починковского и Рославльского.

Сегодня Госкорпорация «Росатом», являясь единственной российской глобальной технологической компанией, не только обеспечивает высокий уровень безопасности на всех этапах своей производственной деятельности, но и поддерживает его на всех уровнях, а предприятия Росатома принимают активное участие в этой работе.

По инициативе Президента России ведётся работа по ряду направлений национального проекта «Экология», таких как, сохранение водоемов и лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия. Экологическая повестка как инструмент устойчивого развития стала частью программы государственного развития в России.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС