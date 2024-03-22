﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики инфекционных заболеваний

К инфекционным заболеваниям относятся заболевания, вызываемые патогенными микроорганизмами – бактериями, вирусами, грибками или паразитами, и передаются от зараженного человека здоровому.
Около 2 млрд. человек, четверть всего населения Земли, ежегодно переносят инфекционные болезни. Каждый год в мире возникает одна-две новых инфекции. Четвертой по значимости причиной смерти в мире являются инфекции нижних дыхательных путей, чаще всего пневмонии.
Главный
внештатный специалист Министерства здравоохранения Смоленской области по
инфекционным заболеваниям Елена Симакина сообщила об ухудшении эпидситуации в
регионе по 22 нозологиям. Среди них рост заболеваемости острыми гепатитами.
Особенно гепатитом А,
в меньшей степени гепатитом С и B. Кроме того, отмечается рост заболеваемости корью (11 случаев). Значительно выросла заболеваемость коклюшем (+161 случай). Этому способствовали отказы родителей
от вакцинации детей.
В нашем регионе сохраняется тревожная ситуация и по эндемичным инфекциям – клещевому боррелиозу, лептоспирозу, туляремии. Также отмечается рост заболеваемости бруцеллезом среди людей, контактировавших с сельскохозяйственными животными. Поэтому не теряет актуальности вакцинация по эпидпоказаниям определенных групп населения.
Среди острых кишечных инфекций на 110 % выросли сальмонеллезные. Профилактика инфекционных заболеваний включает индивидуальную (вакцинация, соблюдение правил гигиены, закаливание, ведение здорового образа жизни) и общественную профилактику (создание здоровых и безопасных условий труда и быта на производстве, на рабочем месте).
Основные пути передачи инфекции:
1. Воздушно-капельный (грипп, простудные заболевания, ветряная оспа, коклюш, туберкулез, дифтерия, корь, краснуха и др.) – для профилактики используются маски, проветривание, недопущение скопления большого количества людей в помещении;
2.
Алиментарный (пищевой) путь передачи (все кишечные инфекции, сальмонеллез,
дизентерия, вирусный гепатит А) – важную роль играет личная гигиена, мытье рук,
продуктов питания, отсутствие мух
в помещениях;
3.
Половой путь передачи (вирусный гепатит В и С, ВИЧ-инфекция
и т.д.) – важным аспектом профилактики таких инфекций является использование барьерных средств защиты;
4. Путь передачи инфекции через кровь (наиболее часто – вирусный гепатит В, ВИЧ-инфекция) – в этом случае предотвратить инфекционные заболевания помогут стерильный хирургический инструментарий, отказ от татуировок (особенно в домашних условиях).
Профилактика
инфекционных заболеваний включает индивидуальную (вакцинация, соблюдение правил
гигиены, закаливание, ведение здорового образа жизни) и общественную
профилактику (создание здоровых
и безопасных условий труда и быта на производстве, на рабочем месте).
Значимый
фактор распространения инфекционных заболеваний – отказ от вакцинации. Прививки
– это способ в безопасных условиях познакомить иммунную систему с патогенами и
научить её бороться с ними. Даже если организм проконтактирует с возбудителем,
он будет знать, как быстро
и эффективно нейтрализовать его.
Основная защита от инфекционных болезней – это вакцинация.
Узнать, от какой инфекции Вы нуждаетесь в защите можно при обращении к врачу-педиатру или терапевту в поликлинике по месту жительства. Вакцинация взрослого населения проводится без предварительной записи ко врачу в день обращения гражданина.
Вакцинация детей осуществляется после осмотра врача-педиатра в г. Смоленске и Смоленской области.
Защитите своё здоровье и здоровье своих близких!
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