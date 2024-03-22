﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики инфекционных заболеваний





К инфекционным заболеваниям относятся заболевания, вызываемые патогенными микроорганизмами – бактериями, вирусами, грибками или паразитами, и передаются от зараженного человека здоровому.

Около 2 млрд. человек, четверть всего населения Земли, ежегодно переносят инфекционные болезни. Каждый год в мире возникает одна-две новых инфекции. Четвертой по значимости причиной смерти в мире являются инфекции нижних дыхательных путей, чаще всего пневмонии.

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Смоленской области по инфекционным заболеваниям Елена Симакина сообщила об ухудшении эпидситуации в регионе по 22 нозологиям. Среди них рост заболеваемости острыми гепатитами. Особенно гепатитом А,

в меньшей степени гепатитом С и B. Кроме того, отмечается рост заболеваемости корью (11 случаев). Значительно выросла заболеваемость коклюшем (+161 случай). Этому способствовали отказы родителей

от вакцинации детей.

В нашем регионе сохраняется тревожная ситуация и по эндемичным инфекциям – клещевому боррелиозу, лептоспирозу, туляремии. Также отмечается рост заболеваемости бруцеллезом среди людей, контактировавших с сельскохозяйственными животными. Поэтому не теряет актуальности вакцинация по эпидпоказаниям определенных групп населения.

Среди острых кишечных инфекций на 110 % выросли сальмонеллезные. Профилактика инфекционных заболеваний включает индивидуальную (вакцинация, соблюдение правил гигиены, закаливание, ведение здорового образа жизни) и общественную профилактику (создание здоровых и безопасных условий труда и быта на производстве, на рабочем месте).

Основные пути передачи инфекции:

1. Воздушно-капельный (грипп, простудные заболевания, ветряная оспа, коклюш, туберкулез, дифтерия, корь, краснуха и др.) – для профилактики используются маски, проветривание, недопущение скопления большого количества людей в помещении;

2. Алиментарный (пищевой) путь передачи (все кишечные инфекции, сальмонеллез, дизентерия, вирусный гепатит А) – важную роль играет личная гигиена, мытье рук, продуктов питания, отсутствие мух

в помещениях;

3. Половой путь передачи (вирусный гепатит В и С, ВИЧ-инфекция

и т.д.) – важным аспектом профилактики таких инфекций является использование барьерных средств защиты;

4. Путь передачи инфекции через кровь (наиболее часто – вирусный гепатит В, ВИЧ-инфекция) – в этом случае предотвратить инфекционные заболевания помогут стерильный хирургический инструментарий, отказ от татуировок (особенно в домашних условиях).

Профилактика инфекционных заболеваний включает индивидуальную (вакцинация, соблюдение правил гигиены, закаливание, ведение здорового образа жизни) и общественную профилактику (создание здоровых

и безопасных условий труда и быта на производстве, на рабочем месте).

Значимый фактор распространения инфекционных заболеваний – отказ от вакцинации. Прививки – это способ в безопасных условиях познакомить иммунную систему с патогенами и научить её бороться с ними. Даже если организм проконтактирует с возбудителем, он будет знать, как быстро

и эффективно нейтрализовать его.

Основная защита от инфекционных болезней – это вакцинация.

Узнать, от какой инфекции Вы нуждаетесь в защите можно при обращении к врачу-педиатру или терапевту в поликлинике по месту жительства. Вакцинация взрослого населения проводится без предварительной записи ко врачу в день обращения гражданина.

Вакцинация детей осуществляется после осмотра врача-педиатра в г. Смоленске и Смоленской области.

Защитите своё здоровье и здоровье своих близких!