На «Уроке цифры» миллионы детей узнают о технологиях тестирования от специалистов ИТ-отрасли





С 11 марта по 31 марта в школах по всей стране проходит «Урок цифры» по технологиям тестирования. Проект «Урок цифры» Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» проводится в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями, стратегический партнер и разработчик содержания данного урока — фирма «1С».

На этом Уроке цифры дети знакомятся с основными видами, инструментами и особенностями тестирования программного обеспечения, узнают о навыках и умениях, которые требуются в работе специалистам этой сферы. Помимо профессиональной ориентации, подготовленные учебные материалы помогут в развитии функциональной и цифровой грамотности.

Урок состоит из обучающего видеоролика и интерактивного тренажера для закрепления знаний. В видеолекции руководитель направления контроля качества в отделе 1С: ERP Леонид Паутов в увлекательной форме доступным для школьников любого возраста языком расскажет о тестировании ПО.

Тренажер имеет три уровня сложности, условно рекомендованных для начальной, средней и старшей школ. Каждый из трех тренажеров состоит из игровой локации и обучающих мини-игр. Школьники смогут побывать дома у героев Урока цифры, в магазине электроники и в ИТ-компании. Работая с тренажером, учащиеся познакомятся с видами тестирования (функциональное, юзабилити, нагрузочное и т.д.), а также приобретут важные навыки работы с различными цифровыми инструментами. Все уровни объединены одним напоминающим детектив сюжетом, их можно проходить в любой последовательности, а за прохождение всех уровней предусмотрена призовая игра.

«Тестировщики очень важны в команде разработки. Без них ИТ-компания не может обеспечить высокое качество цифрового продукта, чтобы он работал стабильно, эффективно, был понятным, удобным и безопасным. Для молодежи тестирование — интересный и быстрый старт в мире ИТ-профессий, есть и большие перспективы развития внутри этой сферы, например, инженером по тестированию. В информационных технологиях кадры — самое главное. Спасибо проекту «Урок цифры» и его организаторам за большую профориентационную работу в нашей области!», — комментирует директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

«В этом году наши давние партнеры «Урока цифры» фирма «1С» выбрали очень актуальную тему, ведь тестирование на простых примерах позволяет увидеть, как важно системно организовать свою работу, чтобы выполнить задание и доделать начатое до конца — а этот навык крайне важен не только в будущей профессии, но и в ежедневной жизни и развитии цифровой грамотности», — комментирует Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

Акция «Урок цифры» поддерживает проведение тематического Года семьи в 2024 году. В частности, в команде героев учебных тренажеров снова появится представитель старшего поколения родственников традиционной школьной команды. Приглашаем пройти новый Урок цифры не только в школах и колледжах, но и всей семьей! Видеолекция, методические материалы для проведения занятия и сам тренажер будут доступны на сайте урокцифры.рф.