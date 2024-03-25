﻿Путин назвал крутым конкурс «Лидеры России»





Более 1 миллиона человек уже прошло через кадровую систему «Лидеры России». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев.

«Это самый большой кадровый форум во всем мире. Приятно отметить, что в количестве заявок, а оно было очень большим, все больше и больше людей, которые проживают постоянно за границей, но проявляют интерес и к нашей стране, и показывают свое желание работать в России», — сказал глава государства.

Путин отметил, что Россия сейчас чувствует себя абсолютно уверенно, с уверенностью смотрит в завтрашний день и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере безопасности. Консолидация общества и преданность людей Родине являются мощным оружием России, западные страны этого не учитывали.

«Те люди, которые рассчитывали подавить нас с помощью экономических санкций, с помощью вооруженной силы, они этого не учитывали и учитывать не могут», — добавил Путин, пояснив, что, чтобы учитывать это, нужно быть гражданином России и частью ее культуры.

Насколько активно жители вашего региона участвуют в проекте «Лидеры России»? Как вы относитесь к тому, что все больше людей из-за рубежа показывают желание работать в России? Что необходимо дополнительно предпринять для консолидации общества и чувства уверенности в завтрашнем дне?

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

Формирование кадрового потенциала одна из основных задач современного государства, кадровая система «Лидеры России», по которой осуществляется отбор талантливых управленцев и организаторов, очень полезное и правильное направление. Благодаря данному проекту талантливые, инициативные и перспективные людей России получают возможность зарекомендовать себя и продемонстрировать свои таланты.

В Смоленской области было подано 13 заявок, для участия в данном конкурсе. Все получили возможность встретится с Губернатором Смоленской области Василием Анохиным и лично представить свои проекты по восстановлению активности транспортно-логистического комплекса Смоленской области, обсудить новые рынки сбыта для бизнеса и формирование региональной информационной платформы для транспортно-логистической сферы.

Стремление принять участие в развитие России возникает не только у уроженцев родной земли, все больше иностранцев, жителей ближнего и дальнего зарубежья стремятся приехать и восполнить недостаток кадров в востребованных отраслях экономики и народного хозяйства. Приток новых кадров и рабочей силы может стать социальным лифтом для самых умных и деловых людей из числа мигрантов.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Несмотря на внешнее давление, Россия уверенно смотрит в завтрашний день. Новое время требует формирования новой управленческой элиты. Глобалистская, либерально ориентированная российская элита уходит в прошлое — как говорится, «иных уж нет, а те далече». На смену ей должна прийти национально ориентированная, патриотически настроенная элита. С целью конструирования такой элиты объявлен, например, программа для участников СВО «Время героев». В то же время, внутреннее сопротивление системы омоложению и обновлению элиты будет достаточно сильным. Кроме того, представители новой элиты должны быть достаточно гибкими, современными, идущими в ногу со временем, готовыми отвечать на новые вызовы времени. Все эти процессы непростые и нелинейные; кроме того, неясно, какой экономический вектор будет преобладать — основанный на идее социальной справедливости или экономической свободы. Но в любом случае конкурс «Лидеры России» призван выявить потенциально сильных управленцев, способных интегрироваться в новую элиту; хотя с учётом огромного числа участников конкурса удастся это очень небольшой части участников. Остальные смогут «прокачать» свои управленческие навыки, что должно пригодиться им на своих рабочих местах.

Жители Смоленской области достаточно активно участвуют в конкурсе «Лидеры России». В региональном этапе участвовали 13 управленцев Смоленской области. Они получили возможность встретиться с Губернатором Смоленской области Василием Анохиным и проработать проекты по восстановлению активности транспортно-логистического комплекса Смоленской области. Участники предложили идеи по совершенствованию льготного налогообложения для транспортныхх компаний региона, обсудили новые ниши сбыта для бизнеса и формирование региональной информационной платформы для транспортно-логистической сферы.

Тенденция на привлечение в Россию рабочих кадров из-за границы становится всё более ярко выраженной. Мигранты из стран СНГ занимают свои ниши в сфере торговли, обслуживания, строительства, ЖКХ и в иных сферах, восполняя тем самым недостаток кадров в данных отраслях. При этом возникают вопросы с их легализацией, предоствращением формирования криминализованных этнических анклавов, соблюдением трудовых прав и миграционного законодательства. Приезжают и люди, в том числе из стран Запада, которые готовы открыть в России свой бизнес — ресторан, фермерское хозяйство, строительную фирму, располагая для этого достаточным капиталом. Привлечение высококвалифицированных специалистов, в том числе в сфере IT, биотехнологий, робототехники, является гораздо более сложной задачей — для этого необходимо обеспечить конкурентоспособность предлагаемой заработной платы на международном уровне, предусмотреть возможности для преодоления языкового барьера, обучения для детей в международных школах, упростить миграционные требования, предоставить им возможность работать на самом современном оборудовании и решить целый комплекс других задач. Государство должно определить те сферы, в которых оно испытывает дефицит кадров, потребность в их привлечении, и регулировать приток мигрантов на основании балльной системы, когда для получения разрешения на въезд мигрант должен набрать определённое количество баллов с учётов шкалы потребностей государства. В противном случае миграционные процессы примут нерегулируемый характер. Кроме того, возможности для мигрантов должны быть обусловлены полным соблюдением прав россиян и русскоязычных граждан в странах, откуда приезжают мигранты, упрощением въезда для россиян в эти страны.

В последние годы Россия столкнулась с пандемией коронавирусной инфекции, сильнейшими санкциями Запада и эскалацией военной напряжённости в отношениях с зарубежными «партнёрами». Тем не менее, общество показало высокий уровень сплочённости, единства, консолидации вокруг флага. Это проявлялось и в период пандемии, когда волонтёры помогали пожилым с доставкой продуктов, медики самоотверженно боролись за жизнь каждого человека. В период СВО граждане оказывают большую гуманитарную помощь беженцам, военнослужащим, жителям регионов, которые затронул конфликт. И в дни выборов президента мы видим, как жители Белгородской области, несмотря на обстрелы и угрозу ракетного нападения, массово приходят на избирательные участки, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Власть, конечно, должна более чётко обозначить контуры своей экономической и политической стратегии на будущее. В апреле в Государственной Думе предстоит отчёт правительства, а в мае будет сформировано новое правительство. С учётом конституционной реформы 2020 г. кандидатуры членов правительства будут рассматриваться Федеральным Собранием. Всё это задаёт хорошие возможности для формализации новой стратегии развития страны на ближайшие годы, что должно придать россиянам уверенность в завтрашнем дне и сформировать у них понимание, что новая стратегия будет утверждена как руководство к действию и начнёт воплощаться в жизнь.