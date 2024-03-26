Жилье для молодых специалистов

Для Сафоновского района вопрос обеспеченности кадрами является особенно актуальным.

Наш район одним из первых участвует в программе «Комплексное развитие сельских территорий» в части обеспечения жильем молодых специалистов.

Сафоновцы наверняка обратили внимание на строительство дома возле школы № 9, где будет приобретено 35 квартир для сотрудников промышленных и сельскохозяйственных предприятий и 5 квартир для работников социальной сферы: учителей, врачей, среднего медицинского персонала.

Участники программы после отработки пяти лет смогут приобрести это жилье в собственность за 10% от его стоимости.