Наши девчонки стали призерами Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»!

Это масштабный конкурс, в котором принимали участие более 550 тысяч ребят из всех регионов России, а также Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдавия, Приднестровья, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии. Работы наших школьниц Полины Федотенковой и Насти Никуличевой были отмечены как одни из лучших.

14-летняя Анастасия из небольшого села Андрейково Вяземского района, обучается в местной сельской школе. Девушка из поисковой династии. Впервые Настя вместе с родителями поехала на Вахту Памяти в возрасте 3 лет, а немного повзрослев, сама стала помогать взрослым в этой важной работе. В конкурсе сочинений участвует уже в 3-й раз. До этого становилась призером регионального этапа. И вот сейчас – долгожданная победа!

Полина учится в 8 классе школы №4 Десногорска. Увлекается чтением и рисованием. Несмотря на юный возраст, она второй год подряд становится призером конкурса. В этом году девушка проделала большую работу и представила проект «Свой добрый век мы прожили как люди – и для людей (страницы счастья и боли военного календаря)». Жюри высоко оценило работу, и Полина стала призером 2 категории.

Наши юные и молодые смоляне относятся с уважением и любовью к истории страны и своей малой родины, то есть растут патриотами.

За такими ребятами – будущее Смоленщины и России!

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

Ежегодно в стране проходит Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» в котором принимали участие более 550 тысяч ребят из всех регионов России, а также Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдавия, Приднестровья, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Это площадка, на которой школьники и студенты, все неравнодушные к истории своей страны могут попробовать свои силы в литературном творчестве описав свое восприятие и ощущения о событиях Великой Отечественной войне нашего народа с немецко-фашистскими захватчиками. Хочу поделится своими впечатлениями об одном из таких знаковых событий, в котором довелось поучаствовать. В 2022-2023 гг. будучи школьником принимала участия в международном патриотическом фестивале «Соловьева переправа».

Фестиваль «Соловьева переправа» – это целый комплекс мероприятий, направленный как на увековечивании памяти о героизме советского народа, так и на патриотическое воспитание молодежи. Сам фестиваль включает в себя как концерты, мастер-классы, исторические игры, так и военно-историческую реконструкцию событий 1941 года.

Проведение данного фестиваля важно потому как: рассказывает о истории нашего края, а соответственно исключает фальсификации и переписывания истории; позволяет сохранить память о воинах, погибших при защите Отечества; позволяет укрепить связи между Смоленской областью, регионами и странами ближнего зарубежья; предоставляет возможность интересно и с пользой провести время.

Это очень ценный опыт, который позволил мне по-другому взглянуть на важность патриотическое воспитание молодого поколения. И именно благодаря этому фестивалю у меня появился огромный интерес к истории.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Значимость данной масштабного конкурса «Без срока давности», как и самого проекта – трудно переоценить, современному поколению необходимо знать и помнить каким трудом и усилиями досталась Победа нашим предкам. Очень приятно как эксперту данного проекта и конкурса видеть каждый год работы учащихся на актуальные темы, затрагивающие забытые или мало изученные страницы Великой Отечественной войны.

Ребята по примеру пионеров советских времен ухаживают за братскими могилами, берут шефство над ветеранами войны и труда, опрашивают своих родственников на предмет участия в военных действиях, составляя родословные и увековечивая историю своих доблестных предков, принимая ежегодно участие в шествии Бессмертного полка.

Эти и многие другие мероприятия с разных сторон привлекают внимание современного поколения к памяти своих предков, к героическим страницам прошлого, к увековечиванию знаковых событий российской истории, и как говорила Галина Дмитриевна Гончарова «Памяти предков надо быть достойным. Памяти потомков тоже надо быть достойным. И надо быть человеком».