﻿Подведены итоги выборов президента России





Действующий президент РФ Владимир Путин набрал на президентских выборах 87,28% голосов. На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов, который набрал 4,31% голосов, за ним следует кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков с 3,85%. На четвертом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,20% голосов.

Явка на президентские выборы этого года достигла исторического максимума. Всего проголосовало более 87 миллионов избирателей (77,44% от общего числа). Это стало следствием консолидации общества на фоне роста патриотических настроений. Внешнее давление, которое оказывалось на Россию, побудило граждан массово прийти на избирательные участки. Люди голосовали не только за президента, но и за страну. Те, кто хотел дискредитировать волеизъявление граждан, получили обратный результат.

Отличительной чертой избирательной кампании этого года стало отсутствие грязных технологий. Все кандидаты вели себя корректно и соревновались исключительно посредством своих предвыборных программ.

Несмотря на то, что кандидат от КПРФ Николай Харитонов занял второе место, его результат оказался гораздо ниже чем у представителей коммунистов на предыдущих выборах. Можно признать, что КПРФ в этот раз не угадала со своим кандидатом. В то же время и представитель ЛДПР Леонид Слуцкий не смог в полной мере заменить Владимира Жириновского. По сути дела, три кандидата от парламентских партий получили практически одинаковый результат и по итогам выборов КПРФ фактически перестала быть второй политической силой в стране.

Еще одна характерная особенность прошедших выборов – минимальное количество нарушений. Это зафиксировали многочисленные международные наблюдатели. Качество избирательных процедур не вызывает вопросов, явка избирателей — самое главное тому подтверждение.

Как вы оцениваете результаты президентских выборов в целом и в вашем регионе в частности? Какие особенности избирательной кампании вы могли бы отметить в своем регионе? Какие причины, на ваш взгляд, побудили граждан настолько активно принять участие в выборах? Какие факторы, по вашему мнению, прежде всего, способствовали открытости и честности избирательных процедур?

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

В минувшие выходные во всех субъектах Российской Федерации прошли выборы Президента страны – это важнейшая избирательная компания 2024 г. Вся страна в едином порыве отдала свой голос за того кандидата, которого считает самым достойным, итоговая явка от общего числа внесённых в список избирателей по Смоленской области составила 541860 (74,91%), за действующего Президента Владимир Владимировича Путина отдали свой голос – 461896 человек (85,26%).

Такая высокая явка и активное участие избирателей объясняется высоким уровнем доверия граждан действующему президенту России – Владимир Владимировичу Путину. Это уверенная победа не только Президента, но и всей страны, всех россиян, что отдали свой голос за право жить в свой стране, доверяя своему лидеру. Не смотря на все протесты и уверенные заявления западных стран о нелегитимности единой избирательной компании 2024 г. такой большой явкой граждане доказали, что они за стабильность и уверенное будущее, за дальнейшее развития демократии в нашей стране, и вместе с ее лидером – Владимир Владимировичем Путиным.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

Завершилась Президентская компания 2024 г., все политические силы объединились вокруг главы государства, показав рекордно высокую явку (87, 28 %), которая, превысила показатели выборов Президента РСФСР в июне 1991 г. (78 %). По данным избирательной комиссии Смоленской области, голоса избирателей распределились следующим образом: Путин Владимир Владимирович – 461896 (85,26%); Харитонов Николай Михайлович – 26532 (4,90%); Даванков Владислав Андреевич – 24365 (4,50%); Слуцкий Леонид Эдуардович – 17103 (3,16%). Итоговая явка избирателей по Смоленской области составила 541860 (74,91%) от общего числа внесённых в список избирателей.

Оценивая трехдневное голосование на президентских выборах по Смоленской области, можно сказать, что они сравнимы с общими показателями по стране, за исключением отсутствия массовых и каких-либо нарушений. Этому способствовал профессионализм членов избирательной комиссии и избирательных участков, на высоком уровне все три дня осуществлявших свою деятельность.

Среди особенностей избирательной компании хочется выделить: деятельность международных наблюдателей из Белоруссии и Казахстана, никаких попыток вести агитацию во время выборов и отвлекать членов участковых комиссии от своих прямых обязанностей не наблюдалось.

Высокая явка и активное участие граждан можно объяснить высоким уровнем доверия граждан действующему президенту России – Владимир Владимировичу Путину, консолидацией общества вокруг российских символов, каждый день на избирательном участке начинался с исполнения государственного гимна – что придавало не только чувство значимости данного действия, но и гордости за свою страну, ее многовековой историей, и преемственности поколений.

Открытости и честности избирательных процедур способствовала деятельность Регионального штаба по наблюдению за выборами созданного при Общественной палате Смоленской области, которые подготовили более двух тысяч общественных наблюдателей, следивших весь период голосования за соблюдением законности выборов как в самом штабе так на 722 избирательных участках в регионе. Это можно сказать уже профессиональное сообщество, которое не первый год и не первую избирательную компанию следят за процедурой выборов, проводя информационно-разъяснительную работы среди населения. За три дня выборов более 300 неравнодушных смолян смогли прийти в Региональный штаб по наблюдению за выборами и в режиме реального времени следить за процедурой голосования на участках по всей Смоленской области.

В целом подытоживая итоги выборов в Смоленской области в ходе Президентской компании 2024 г., можно отметить не только высокую явку и хороший результат в поддержку действующего президента страны. Но и то, что парламентские партии, заявившие своих кандидатов, сумели набрать выше прогнозируемых итогов, что позволит им в будущем получить государственное финансирование.