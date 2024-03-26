﻿Фестиваль «Мы дети твои, Россия» собрал в Десногорске 270 юных талантов из 9 городов Росатома





Атомная отрасль богата не только передовыми технологиями, но и замечательными творческими талантами. Это в очередной раз доказал фестиваль детского и юношеского творчества «Мы — дети твои, Россия!», который 21 марта завершился в городе-спутнике Смоленской АЭС Десногорске.

Грандиозный праздник детского творчества организовали Госкорпорация «Росатом», концерн «Росэнергоатом», Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности, администрация и профсоюзная организация Смоленской атомной станции.

Фестиваль объединил 270 талантливых детей работников атомной энергетики от 7 до 18 лет из Балаково, Глазова, Заречного, Курчатова, Нововоронежа, Полярных зорей, Соснового бора, Удомли, Десногорска.

Талантливые, положительно заряженные дети, их наставники и руководители в течении четырех фестивальных дней, с 18 по 21 марта, представили жителям и гостям Десногорска более шестидесяти творческих номеров, в пяти жанрах, 12 творческих направлениях, четырех возрастных категориях!

Свое мастерство юные таланты проявили в номинациях «вокал», «хореография», «инструментальное исполнительство», «вокально-хореографические композиции», «художественное чтение», «оригинальный жанр».

Вниманию зрителей юные атомщики представили эстрадные песни отечественных и зарубежных авторов, народные песни, яркий, ни на что не похожий русский народный танец, в том числе и стилизованный, акробатические и цирковые номера и многое другое.

Высокий уровень исполнительского мастерства участников фестиваля отметил председатель первичной профсоюзной организации Центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» Борис Ярёмин:

«Все коллективы показали просто потрясающие номера. Ребята, продолжайте радовать нас своими успехами и победами, развивайтесь в своем творческом мастерстве. И, конечно, же ждем вас в будущем к нам в атомную отрасль. Нам нужны такие талантливые люди!

Многочисленные зрители и команды поддержки стоя встречали участников фестиваля на заключительном гала-концерте. Все стали свидетелями захватывающих минут финальных выступлений и торжественного награждения лауреатов.

В целом призеров и победителей фестиваля «Мы дети твои, Россия» в разных возрастных группах и жанрах искусства — более пяти десятков.

Обладателями гран-при фестиваля стали: десногорские образцовые коллективы — хоровая студия «Жаворонок», ансамбль народного танца «Веселинка», участница коллектива «Эквилибр» из г.Заречный Камила Базганова.

Лауреаты конкурса получили грамоты, памятные статуэтки и ценные призы.

Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания развитию различных культурных инициатив и поддержке проектов в области культуры и искусства, а также проводят мероприятия, направленные на популяризацию музыки, театра и развитие соответствующей инфраструктуры. Росатом и его предприятия, в том числе Смоленская АЭС, принимают активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС