Сердце города будет стучать

В Сафонове завершилась реализация проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.

Проект «Светлое настоящее» вдохнул жизнь в зону отдыха, которая находится в самом центре города возле памятника Ленину.

Здесь устроены пешеходные дорожки с резиновым покрытием, установлены фигуры скейт-парка и тренажеры, огорожена баскетбольная площадка, есть даже столы с шахматными досками и для настольного тенниса. Детям нравится прыгать на батуте и общаться через переговорную трубу. Благодаря светильникам сквер будет привлекательно выглаядеть в ночное время.

Особое внимание при проектировании уделили ажурной арке, соединяющей крытую сцену с помещениями, в которых планируют открыть кафе, прокат и туалет.

Пока что сквер прихорашивается после зимы. Но в скором времени начнется его активное озеленение.