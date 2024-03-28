﻿Альтернативное топливо





Метан — это не только самое чистое топливо, но и наиболее доступная альтернатива бензину или дизельному топливу.

Это выгодно! Если вы простой автовладелец, то при использовании метана экономия составит более 50% от ваших старых расходов на бензин или дизельное топливо.

Использование газового топлива способствует снижению выбросов вредных веществ в атмосферу и является важным шагом на пути к экологически чистому будущему. Поддерживая использование метана как главной альтернативы бензину и дизельному топливу, мы делаем заботу о нашей планете нашим приоритетом.

Если у вас уже есть машина и она работает на привычном бензине или дизельном топливе, то ее можно оснастить ГБО. Причем перевод автомобиля на природный газ — не столь сложная и дорогостоящая процедура. Переоснащение уже имеющейся техники газобаллонным оборудованием можно провести по ряду государственных программ.