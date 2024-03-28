﻿Смоленская АЭС: определены победители отборочного этапа конкурса на знание правил охраны труда





Инженер реакторного цеха Светлана Васечкина и электрослесарь цеха тепловой автоматики и измерений Светлана Волкович набрали самые высокие баллы в станционном этапе ежегодного конкурса на лучшее знание правил охраны труда. Победители поборются за лидерство на корпоративном конкурсе, который пройдет в концерне «Росэнергоатом» с 8 по 12 апреля 2024 года.

«Подготовка к конкурсу заняла у меня достаточно много времени и потребовала колоссальной самоотдачи, тем более что пришлось этот процесс совмещать с трудовыми обязанностями, — поделилась Светлана Васечкина. — Изучила большое количество разноплановой нормативной документации, достаточно обширной и многостраничной, использовала большой арсенал источников информации: документация АСУТД, видеоматериалы из открытых источников в сети интернет по охране труда, тестирование в ОКС «Олимпокс».

Конкурс состоял из 4 модулей. Сначала конкурсанты — 15 рабочих и 19 инженерно-технических работников — письменно отвечали на 50 вопросов на знание нормативной документации, правил и инструкций по охране труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей АЭС, электроустановок, при работе с инструментом и приспособлениями, на высоте, с грузоподъемными механизмами. Затем шел блок вопросов по оказанию первой доврачебной помощи. Третий модуль был посвящен заданиям по применению СИЗ, а в завершение знатоки выявляли опасности и риски, представленные на картинке.

«Ощущаю смешанные чувства, так как не ожидала такого результата, понимаю, что теперь предстоит борьба на более высоком уровне, — говорит Светлана Волкович. — Постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы достойно пройти конкурсное испытание».

Далее места в конкурсе распределились следующим образом: среди ИТР на 2 месте инженер электроцеха Александр Бакланов, на 3 месте — инженер цеха тепловой автоматики и измерений Антон Петушков. Среди рабочих 2 ступеньку пьедестала почета заняла лаборант химического цеха Ольга Карюхина, замкнул тройку лидеров электромонтер электроцеха Игорь Высоцкий.

Безопасность и охрана труда — ключевые приоритеты в деятельности Госкорпорации «Росатом» и её предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС