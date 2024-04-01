﻿Почти 100% россиян считают, что обладают чувством юмора





Жители России рассказали «Веберу» о своём чувстве юмора и шутках на 1 апреля.

По результатам исследований «Вебер» сообщил, что 98% россиян говорят, что обладают чувством юмора. Около половины (48%) участников опроса часто шутят при общении с другими людьми.

Россияне отметили, что у большинства (76%) людей, с которыми они взаимодействуют, также есть чувство юмора. Причём чуть более половины (58%) при сравнении себя с другими высказались, что оно находится на таком же уровне. Чуть менее трети (27%) думают, что шутят лучше остальных.

Вспоминая шутки 1 апреля, респонденты отметили розыгрыши относительно внешнего вида (традиционная «белая спина» и прочие). Также в топе – шутки про фейковую премию или вызов в кабинет начальника.

Редко розыгрыши приводили к плохим последствиям, об обратном сообщили лишь 8% респондентов. Среди последствий выделили даже физические травмы. Больше половины (57%) участников опроса сообщили, что обижались на шутки, а примерно треть (36%) нет. Большинство же (55%) считает, что шутить над коллегами уместно.

«Вебер» — совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов. Опрос проводился в сети среди 1 200 респондентов старше 18 лет.